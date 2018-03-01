Müge Oruçkaptan 35 kilo verdi! Hastanelik oldu

Eve Ensler tarafından yazılan “Vajina Monologları” adlı tiyatro oyununda 2003 yılında Türkiye’de sahneye koyan Almula Merter ile birlikte Çığır Sahne’de Arzu Yanardağ, Berna Öztürk, Güner Özkul, Müge Oruçkaptan ve Ayşe Şule Bilgiç birlikte oynadı.

Müge Oruçkaptan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu. Gazi Üniversitesi Teknoloji Eğitimi Seramik Bölümü mezunu olan Oruçkaptan, önce TRT'de daha sonra özel televizyon kanallarında sunuculuk yaptı.

Akay sosyal medya hesabından; 'Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı olan Müge Oruçkaplan, 35 kilo vererek 47 kiloya düştü. Bir hafta önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cuma günü ameliyatla bağırsaklarını serbest bırakacaklar ve acilen 10 kilo alması lazım. Dualarınızı eksik etmeyin.” mesajını paylaştı.

Tek kanallı TRT döneminin ünlü sunucularından olan ve aynı zamanda çok sayıda dizide rol alan Müge Oruçkaptan, geçirdiği ameliyatlar sonucu 47 kiloya düşerek hastanelik oldu.

Müge Oruçkaptan, evlenip boşandığı ilk eşinden İris Tolga Karaküçük (d.13 Şubat 1980) adında bir çocuğu vardır. 1990 yılında tiyatrocu Levent Özdilek ile evlendi ve 1998 yılında boşandı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2013 - Vay Başıma Gelenler (Ayşe) (Sinema Filmi)

2011 - Çılgın Aptal Aşk (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 - Shameless (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

2011 - Salgın (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 - Dedektif Memoli (TV Dizisi)

2010 - Yine mi Sen? (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - Tekken (Jun Kazama Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2010 - Sevgililer Günü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - İki Babalık (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Umut (Nermin) (Sinema Filmi)

2009 - Teklif (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Sherlock Holmes (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Ramazan Güzeldir (Nurten) (TV Dizisi)

2009 - Kız Kardeşimin Hikâyesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Felekten Bir Gece (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Ayrılık (Süreyya) (TV Dizisi)

2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Umut (Nermin) (Sinema Filmi)

2008 - The Incredible Hulk (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Mumya: Ejder İmparatorunun Mezarı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Ölümcül Deney 3: İnsanlığın Sonu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Öldüren Sis (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Gönül Salıncağı (Arzu) (TV Dizisi)

2007 - Dünyalı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Ana Kuzusu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Altın Pusula (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - İki Aile (Melahat) (TV Dizisi)

2006 - Kül (TV Filmi) 2006

2006 - Hollywood Ülkesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Hasret (TV Dizisi)

2006 - Hafız (Zeynep) (TV Filmi)

2006 - Annenin Oyunu (İrem) (TV Filmi)

2005 - Otel İstanbul (Zühre) (TV Filmi)

2005 - Bir Geyşanın Anıları (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Aşk ve Sigara (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Anne ya da Leyla (Zilli Nazife) (Sinema Filmi)

2004 - Kill Bill: Volume 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Aşkımızda Ölüm Var (Selma Akdoğan) (TV Dizisi)

2004 - Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)

2003 - İnsan Lekesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - The Stranger Beside Me (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Soğuk Dağ (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Kill Bill: Volume 1 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Gelin (Belgin) (TV Dizisi)

2002 - Keje (TV Dizisi)

2002 - John Q (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Donnie Darko (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Derman Bey (Necla) (TV Dizisi)

2001 - Darısı Başıma (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Benim İçin Ağlama (TV Dizisi)

2001 - Babam ve Biz (TV Dizisi)

2000 - Tirvana (TV Dizisi)

2000 - Son Durak (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Samyeli (TV Dizisi)

2000 - Bana Babamı Anlat (TV Dizisi)

2000 - 3. Göz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Şara (Şara nın Annesi) (TV Filmi)

1999 - Propaganda (Nazmiye) (Sinema Filmi)

1999 - Bücür Cadı (Suna) (TV Dizisi)

1999 - Aşk Engel Tanımaz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 - Şifre Merkür (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 - Kirli Yarış (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 - Bir Filiz Vardı (Filiz) (TV Dizisi)

1997 - İntizar (TV Dizisi)

1997 - İlk Aşk (Perihan) (TV Dizisi)

1997 - Hüznün Yüzü (Ayla) (TV Filmi)

1997 - Deli Divane (Mine) (TV Dizisi)

1997 - Canısı (Cem'in Annesi) (TV Filmi)

1996 - İlk Korku (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - Özel Bir Gün (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - Öldürme Zamanı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Esra) (TV Dizisi)

1996 - Kobra Takibi (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1996 - Anılardaki Sevgili (Mualla) (TV Dizisi)

1995 - Sahte Dünyalar (Gönül Okay) (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (TV Dizisi)

1993 - Süper Baba (Neriman) (TV Dizisi)

1993 - Komşular (Hande) (TV Dizisi) 1993

1990 - Jetgiller (Jane Jetson- Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1988 - Sevimli Hırsız (Sinema Filmi)

1987 - Cehennem Silahı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

Müzik :

2005 - Otel İstanbul (TV Filmi)