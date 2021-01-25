Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 39 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.