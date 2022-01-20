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  4. Muğlalı çiftçiler 2 gündür nöbette! Her yere termometre astılar

Muğlalı çiftçiler 2 gündür nöbette! Her yere termometre astılar

20.01.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları sobalar ile zirai dona karşı önlem aldı. Karaçulha Mahallesi'ndeki 3 dönümlük serasında domates üreten Halil Daşar, iki gündür serada nöbet tutuyoruz. Devletimizden de destek bekliyoruz. Üretim yapmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Muğlalı çiftçiler 2 gündür nöbette! Her yere termometre astılar

Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi, örtü altı üreticisini olumsuz etkiledi. Üreticiler, hava kararınca sera içinde nöbet tutmaya başladı. Seranın girişine astıkları termometrelerde sıcaklığın 2-3 dereceye düştüğünü gören üreticiler, odun attıkları sobaları ateşleyerek sıcaklığı korumaya çalıştı. Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı Mahalleleri'nde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle seralara kurdukları sobaları yakarak, zirai dona karşı önlem aldı.

BİRÇOK YERE TERMOMETRE ASTILAR

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor. Karaçulha Mahallesi'ndeki 3 dönümlük serasında domates üreten Halil Daşar, iki gündür serada nöbet tuttuklarını söyledi.

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Bitkileri kış günü korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Daşar, “Dışarıda hava sıcaklığı eksi dereceleri gösteriyor. Akşam saatlerinden sabah saat 9’a kadar serada nöbet tutuyoruz. Devletimizden de destek bekliyoruz. Üretim yapmak için mücadele ediyoruz” dedi.

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''SABAHA KADAR NÖBET TUTUYORUZ''

Üretici Mehmet Durman ise geçen haftalarda şiddetli yağmurlar nedeniyle birçok çiftçinin zarar gördüğünü, şimdi de aşırı soğukların başladığını anlattı.
Serada sıcaklığın 3 dereceden aşağıya düşünce domates çiçeklerine zarar verdiğini ifade eden Durman, “Seradaki sobaları yakmazsak kaliteli ürün elde edemiyoruz. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Normalde 7 dereceden aşağıya düşürmememiz lazım ama maliyetler nedeniyle hemen yakamıyoruz sobayı. Sabaha kadar nöbet tutup sabah da diğer işlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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