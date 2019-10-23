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Muhammara tarifi, muhammara kalori oranı nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 23.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Mezelerin en lezzetlisi muhammara, hem tadı hem de sağlıklı içeriği ile damakları şenlendiriyor. Bölgeden bölgeye ismi farklılık gösterse de lezzeti baki. İşte muhammara tarifi ve muhammaranın kalori oranı!

Muhammara tarifi, muhammara kalori oranı nedir?

Muhammere ya da Acuka; "Muhammere" ya da diğer adı ile "Acıka", Kafkas halklarına özgü, kahvaltılık ve yemeklik olarak iki çeşidi olan, biber, ceviz ve çeşitli baharatların karışımından yapılan tuzlu meze. Siz de bu pratik mezeyi denemek isterseniz tarifimizi uygulayabilirsiniz. İşte muhammara tarifi...

MUHAMMARA NASIL YAPILIR?
Malzemeler
200 gram ceviz içi
Bir adet kuru soğan
Bir tatlı kaşığı salça
2 dilim bayat ekmek
2 adet limonun suyu
Bir çay bardağı zeytinyağı
Göz kararı maydanoz
4 adet sivri biber
Tuz, kimyon, kırmızı toz biber

Hazırlanışı
İlk olarak soğanı minik minik doğrayın ve yarım saat su dolu kasenin içinde bekletin.
Sivri biberleri kıyın. Cevizi robottan geçirip ufalanmasını sağlayın.
Bayat ekmekleri hafif bir şekilde ıslatın.
Soğanın suyunu süzün. Ceviz içini, baharatları, salçayı, ekmek içini ve soğanı derin bir kabın içinde karıştırın.
Karışıma yavaş yavaş zeytinyağını ve limon suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Son olarak dilimlediğiniz biber ve kıydığınız maydanozla süsleyin. Afiyet olsu.

MUHAMMARA KALORİ ORANI NEDİR?
Bir porsiyonu 996 kaloridir. Kalori oranı yüksek olduğu için porsiyon kontrolü yapmakta fayda vardır.

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