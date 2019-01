Muhammet Demir: Robinho iyi bir oyuncu, iyi bir karakterdi

"ROBINHO İYİ BİR OYUNCU, İYİ BİR KARAKTERDİ"

Demir, Süper Lig'in ikinci yarısında Medipol Başakşehir forması giyecek olan eski takım arkadaşı Robinho için de, "Kendi adıma herhangi bir problem görmüyorum. Takım olarak Robinho'lu ve Robinho'suz kazandık. Gerçekten iyi bir oyuncu ve iyi bir karakterdi. Her şeyden önce çalışkan bir oyuncuydu. Birçok özelliğine açıkçası hayranım. Büyük takımlarda oynamış çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ona bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Biz de çok iyi bir takımı. Onun yerini dolduracak çok arkadaşımız var. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Yeni transferlerimiz de gelecek ve çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRK FUTBOLCU MİLLİ TAKIMDA OLMAYI İSTER"

Milli takım forması giymek için form yakalaması gerektiğini belirten Demir, "Ülkesini ve bayrağını seven her Türk futbolcusu milli takımda olmayı ister. Bunun cevabı bellidir. Bunun için şu an erken olduğunu düşünüyorum. Milli maçlara daha var. Ben de form tuttukça, iyi bir form yakaladıktan sonra ülkeme, milli takıma hizmet etmek isterim. Öyle olursa ne büyük bir şeref" şeklinde konuştu.