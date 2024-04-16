Muhtar olamayan çobana sinema dünyasından teklif yağıyor! Yazdığı şiirle beyaz perdeye kapı araladı

Çoban Aydın Battal, 31 Mart'ta köyü Aşağıhomurlu için muhtarlık yarışına dahil oldu. 300 oyun 29'unu alarak seçimi kaybeden Battal muhtar olamadı ancak sinema dünyasından teklifler almaya başladı.

FİLM TEKLİFİNİ DUYUNCA NEŞE BULDU

Yaşadıklarını İHA’ya anlatan Aydın Battal; film teklifinin kendisini mutlu kıldığını ve Kırşehir adına heyecan dolu olduğunu söyledi.

"BİRKAÇ DİZİ VE FİLMDEN TEKLİF ALDIM"

Battal, açıklamasında; "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehir’imizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

"BALDIZIM, BACANAĞIM, DOSTLARIM İSTEMEDİ İLK ÖNCE BENİ"

Dizi teklifi alan Battal, köyünde muhtar adayı olduktan sonra 300 oyun 29’unu alarak bacanağı ve baldızına sitem dolu şiir yazmıştı.

İŞTE KAZANAMAYAN MUHTAR ADAYININ DİLLERE DÜŞEN ŞİİRİ

"Kucağımda oturdu kakıç kaktı.

Akrabam istemedi ilk önce beni.

Yüzüme karşı sigara yaktı.

Dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni.

Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum.

Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum.

Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Çekil dediler bu yarışta kimin var.

Kime içirecek çayın suyun var.

Akılları kesse beni köyden de kovarlar.

Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni.

Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz.

Devlet deyip daireye varamaz.

Enayi dediler, sağını solunu bulamaz.

Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





