Muhtemelen bu resimdeki dört yapraklı yoncayı bulamazsınız!

Çizilen bu resimde gizli bir dört yapraklı yonca var. Bu güzel şans tılsımını görmekte zorlanıyor musunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki dört yapraklı yoncayı bulma konusunda sorun yaşayabilir. Aslında dört yapraklı yonca açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor.

New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Dört yapraklı yoncayı bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Dört yapraklı yoncayı tespit etmek için domuzların ayaklarını takip edin.





