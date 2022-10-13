Muhteşem eş anlamlısı nedir? Muhteşemin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Muhteşem kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça "maiyet ve erkân sahibi" anlamına gelen "muḥtaşim" kelimesinden türemiştir. İnsanı etkisi altına alan, saygı ve hayranlık uyandıran durumlar ya da kişiler "muhteşem" olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre muhteşem kelimesinin iki anlamı bulunur:
Muhteşem kelimesi cümlelerde bu iki farklı anlamda da kullanılabilir. Muhteşem kelimesinin kullanımına örnek olması için şu cümleleri kurabiliriz:
Türkçe zengin bir dil olduğu için bir durum birden fazla kelime ile ifade edilebilmektedir. Özellikle yabancı kökenli sözcükler sık sık aynı anlamı taşıyan başka kelimelerle değiştirilebilir. Eş anlamlı sözcükler, farklı yazılış ve okunuşa sahip olmalarına rağmen aynı anlama gelen sözcüklerdir. Bir kelime yerine çoğu zaman o kelimenin eş anlamlısının kullanıldığını görürüz. Muhteşem kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılan bir kelime olsa da kökeni eski tarihlere dayanmaktadır.
Muhteşemin eş anlamlısı kelimeler gerek sözlü gerek yazılı olarak cümle içerisinde muhteşem yerine kullanılabilir. Muhteşem eş anlamlısı olan kelimeler:
Muhteşem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir: