Muhteşem eş anlamlısı nedir? Muhteşemin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Muhteşem kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça "maiyet ve erkân sahibi" anlamına gelen "muḥtaşim" kelimesinden türemiştir. İnsanı etkisi altına alan, saygı ve hayranlık uyandıran durumlar ya da kişiler "muhteşem" olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre muhteşem kelimesinin iki anlamı bulunur:

Görkemli

Büyük

Muhteşem kelimesi cümlelerde bu iki farklı anlamda da kullanılabilir. Muhteşem kelimesinin kullanımına örnek olması için şu cümleleri kurabiliriz:

Serhat'ın muhteşem gözleri onda hayranlık uyandırmıştı.

Ne büyümüş, muhteşem bir varlığa dönüşmüştü!

Bugün muhteşem bir gün batımına şahitlik ettik.

Muhteşem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe zengin bir dil olduğu için bir durum birden fazla kelime ile ifade edilebilmektedir. Özellikle yabancı kökenli sözcükler sık sık aynı anlamı taşıyan başka kelimelerle değiştirilebilir. Eş anlamlı sözcükler, farklı yazılış ve okunuşa sahip olmalarına rağmen aynı anlama gelen sözcüklerdir. Bir kelime yerine çoğu zaman o kelimenin eş anlamlısının kullanıldığını görürüz. Muhteşem kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılan bir kelime olsa da kökeni eski tarihlere dayanmaktadır.

Muhteşemin eş anlamlısı kelimeler gerek sözlü gerek yazılı olarak cümle içerisinde muhteşem yerine kullanılabilir. Muhteşem eş anlamlısı olan kelimeler:

Görkemli

Göz kamaştırıcı

Muhteşemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Muhteşem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

Önümüzde uçsuz bucaksız, görkemli bir buğday tarlası uzanıyordu.

Sahiplendiği kedi büyümüş, göz kamaştırıcı tüylere sahip olmuştu.

Sabaha karşı nehrin kenarına gidip görkemli gün doğumunu izleme fırsatı bulduk.

Evindeki bitki büyüdükçe güzelleşiyor, göz kamaştırıcı bir hâl alıyordu.

Göz kamaştırıcı takılarını baldızı o kadar kıskanmıştı ki, gözlerini alamamıştı.

Görkemli tapınağın her bir duvarındaki şekiller o kadar güzeldi ki insanın içi rahatlıyordu.



