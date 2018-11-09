Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MKC Barca'nın hayatını mı kurtaracak? (Muhteşem İkili 2. son bölüm izle)

Kanal D'nin yeni polisiye dizisi Muhteşem İkili, 2. son bölümüyle 8 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Muhteşem İkili son bölümde, Barca ve MKC, kendilerine kurulan tuzak sonrası düştükleri hapishanede düşmanlarıyla amansız bir savaş verdi. Barca ve MKC'nin Polis Akademisi'nden hocaları olan ve Uğur Yücel'in canlandırdığı Sadri karakteri ise son bölüme damga vurdu. Muhteşem İkili'nin 15 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 3. yeni bölümün fragmanı da yayınlandı. Muhteşem İkili yeni bölümde, Barca geçmişiyle yeniden karşı karşıya kalıyor! MKC, en zor zamanda yardıma koşuyor! Barca'nın karısını ve çocuğunu öldüren adam çok yakındır. Fakat elleri bağlı halde ona ulaşamaması onu bitirmektedir. Barca'yı kurtarmak için gelen MKC, tuzağın tam ortasında kendini bulur. Kanal D’nin TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle 15 Kasım Perşembe akşamı Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem İkili 2. Bölüm'de Barca ve MKC,Demiray’ın kurduğu akıllıca tuzak sonucunda hapse girerler. İçerisi MKC ve Barca’nın tutukladıkları ve onlardan nefret eden mahkumlarla doludur. İkili hem onlara kurulan tuzağı ortaya çıkarmak ve aklanmak, hem de canlarını korumak zorundadır. Köpek Sadri’nin ortaya çıkması ile işler karışıyor! Polis okulundan hocaları meşhur Köpek Sadri’nin kaçış planının içine girmesiyle işler iyice karıştıracaktır. Sadri’nin gelişi ile Demiray’ın muhteşem ikiliye geçmişten bu yana beslediği gizli nefretin sebebi gün yüzüne çıkacaktır.

or! UĞUR YÜCEL MUHTEŞEM İKİLİ'DE HANGİ ROLDE? KÖPEK SADRİ KİMDİR?

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı dizide Uğur Yücel; MKC ve Barca’yı yetiştiren ve İstanbul’un en iyi polisleri yapan, polis akademisinin efsane hocası Sadri (nam-ı diğer Köpek Sadri) karakterine hayat veriyor.

Sadri, bağ kurduğu öğrencilerini mezun olduktan sonra da rahat bırakmaz. Öğrencilerinin etrafında her an bulunmasa da, tehlikede oldukları an kokusunu alır. Yanlarında biter. Lakabını bu özelliğinden almıştır. MKC ve Barca’nın felsefelerini ve olaylara bakış açılarını şekillendiren Sadri, ikilinin hayatında bambaşka bir yere sahiptir. MERT BARCA KİMDİR? (İBRAHİM ÇELİKKOL)

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca (İbrahim Çelikkol), Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisidir. Yakışıklı ama dış görünüşünü önemsemeyen biri olan Barca, geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş ancak katil bulunamamıştır. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi olmayan Barca’nın hayattaki en büyük amacı ise karısının intikamını almaktır. MKC KİMDİR? (KEREM BÜRSİN)

Mustafa Kerim Can MKC (Kerem Bürsin) olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmemektedir. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlüdür, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam olan MKC, boşandığı eski karısı Yağmur’a hala âşık ve oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlıdır.