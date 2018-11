Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MKC Barca'nın hayatını mı kurtaracak? (Muhteşem İkili 2. son bölüm izle)

Köpek Sadri’nin ortaya çıkması ile işler karışıyor! Polis okulundan hocaları meşhur Köpek Sadri’nin kaçış planının içine girmesiyle işler iyice karıştıracaktır. Sadri’nin gelişi ile Demiray’ın muhteşem ikiliye geçmişten bu yana beslediği gizli nefretin sebebi gün yüzüne çıkacaktır. or!

Sadri, bağ kurduğu öğrencilerini mezun olduktan sonra da rahat bırakmaz. Öğrencilerinin etrafında her an bulunmasa da, tehlikede oldukları an kokusunu alır. Yanlarında biter. Lakabını bu özelliğinden almıştır. MKC ve Barca’nın felsefelerini ve olaylara bakış açılarını şekillendiren Sadri, ikilinin hayatında bambaşka bir yere sahiptir.

MERT BARCA KİMDİR? (İBRAHİM ÇELİKKOL)

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca (İbrahim Çelikkol), Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisidir. Yakışıklı ama dış görünüşünü önemsemeyen biri olan Barca, geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş ancak katil bulunamamıştır. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi olmayan Barca’nın hayattaki en büyük amacı ise karısının intikamını almaktır.

MKC KİMDİR? (KEREM BÜRSİN)

Mustafa Kerim Can MKC (Kerem Bürsin) olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmemektedir. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlüdür, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam olan MKC, boşandığı eski karısı Yağmur’a hala âşık ve oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlıdır.