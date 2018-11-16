Muhteşem İkili'de MKC ve Barca, Demiray'ı yakalıyor mu? Muhteşem İkili 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Barca ve MKC, tekrar Demiray hakkında delillere ulaşmaya çalışır. Barca kendi, MKC kendi yöntemleriyle. Ta ki şaşırtan bir olay sonucunda ikilimiz tekrar bir araya gelir. Demiray'ın polis teşkilatına hediye ettiği polis arabalarından birisi ikilimizin önüne düşer. Arabanın içi ağzına kadar uyuşturucu doludur. Bu onlar için beklenmedik bir fırsattır.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Onu kullanarak MKC'yi de ele geçirme planı yapar. Barca'yı tuttuğu mekanın adresini verdiği MKC hiç vakit kaybetmeden oraya gider. MKC'nin korkusuzca gitmesinin bir nedeni vardır. Elinde Demiray'ın bir numaralı adamı Semih vardır. İkisine zarar gelmesi halinde Semih'in polislerin eline geçeceği kozunu kullanan MKC, Barca'yı da alarak binadan ayrılır; fakat, Semih polislerin eline geçmeden Demiray'ın adamları tarafından kurtarılır. Büyük çatışma sonrasında iki kafadarımız olay yerinden kaçmayı başarır.

İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Kanal D'nin yeni polisiye dizisi Muhteşem İkili, 15 Kasım Perşembe ekrana gelen 3. bölümüyle nefesleri kesti. Barca ve MKC, Demiray ile ilgili büyük bir kozu ellerine geçirdi. Demiray, Köpek Sadri'yi öldürdükten sonra Barca'yı ele geçirir.

MKC, ele geçirdiği Semih’i konuşturup aklanmak mı istiyor? Demiray’ın elinde tuttuğu Barca’yıkurtarmak mı? Demiray’ın planı ise; MKC’yi de, Barca’nın yanına çekip ikisini birden öldürmektir. Birbirlerini hiç sevmeyen Barca ve MKC’nin hayatları şimdi birbirlerine bağlıdır.

Kanal D’nin TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ GENEL KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır. İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.