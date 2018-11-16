MAGAZİN

Muhteşem İkili'de MKC ve Barca, Demiray'ı yakalıyor mu? Muhteşem İkili 4. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.11.2018 02:16 | Son Güncelleme

Muhteşem İkili dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Muhteşem İkili 3. son bölümde, MKC ve Barca'nın hocaları olan Uğur Yücel'in canlandırdığı Sadri karakteri Demiray tarafından öldürüldü. Barca'yı rehin alan Demiray, MKC'yi de ele geçirmek için plan yaptı. Ancak MKC, Barca'yı kurtarmayı başardı. Muhteşem İkili'nin 4. yeni bölüm fragmanında ise Barca ve MKC'nin sevdiği kişilerin hayatı da tehlikeye giriyor! İşte Muhteşem İkili yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Muhteşem İkili'de MKC ve Barca, Demiray'ı yakalıyor mu? Muhteşem İkili 4. yeni bölüm fragmanı izle!

İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Kanal D'nin yeni polisiye dizisi Muhteşem İkili, 15 Kasım Perşembe ekrana gelen 3. bölümüyle nefesleri kesti. Barca ve MKC, Demiray ile ilgili büyük bir kozu ellerine geçirdi. Demiray, Köpek Sadri'yi öldürdükten sonra Barca'yı ele geçirir.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Onu kullanarak MKC'yi de ele geçirme planı yapar. Barca'yı tuttuğu mekanın adresini verdiği MKC hiç vakit kaybetmeden oraya gider. MKC'nin korkusuzca gitmesinin bir nedeni vardır. Elinde Demiray'ın bir numaralı adamı Semih vardır. İkisine zarar gelmesi halinde Semih'in polislerin eline geçeceği kozunu kullanan MKC, Barca'yı da alarak binadan ayrılır; fakat, Semih polislerin eline geçmeden Demiray'ın adamları tarafından kurtarılır. Büyük çatışma sonrasında iki kafadarımız olay yerinden kaçmayı başarır.

Barca ve MKC, tekrar Demiray hakkında delillere ulaşmaya çalışır. Barca kendi, MKC kendi yöntemleriyle. Ta ki şaşırtan bir olay sonucunda ikilimiz tekrar bir araya gelir. Demiray'ın polis teşkilatına hediye ettiği polis arabalarından birisi ikilimizin önüne düşer. Arabanın içi ağzına kadar uyuşturucu doludur. Bu onlar için beklenmedik bir fırsattır.

MKC, ele geçirdiği Semih’i konuşturup aklanmak mı istiyor? Demiray’ın elinde tuttuğu Barca’yıkurtarmak mı? Demiray’ın planı ise; MKC’yi de, Barca’nın yanına çekip ikisini birden öldürmektir. Birbirlerini hiç sevmeyen Barca ve MKC’nin hayatları şimdi birbirlerine bağlıdır.

Kanal D’nin TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ GENEL KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır. İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan), Bora Koçak (Semih Karan), Sabahattin Yakut (Volkan Önder), Özbek Kaplan (Metin Meriç), Alper Baytekin (Saffet), Gökay Müftüoğlu (Hasan), Onur Ayçelik (Barbaros), Su Demirel (Yasemin), Fatih Odabaş (Mehmet Kaan Can), Erden Alkan (Sabri Hoca), Alptekin Ertürk (Bekir Hazan)

PARTNERÖzel çekimdeki Diana detayı dikkatleri çektiÖzel çekimdeki Diana detayı dikkatleri çekti
Bizim Hikaye 47. son bölümde Rahmet ve Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Bizim Hikaye 47. son bölümde Rahmet ve Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın vurduğu Hünkar öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm final sahnesi izle!Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın vurduğu Hünkar öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm final sahnesi izle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muhteşem ikili muhteşem ikili 4. yeni bölüm fragman izle muhteşem ikili 3. son bölüm izle muhteşem ikili fragman

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Bir Litre Gözyaşı dizisi dünya gündeminde

Bir Litre Gözyaşı dizisi dünya gündeminde

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

İlginizi Çekebilir

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de Boranlar yeniden zengin mi oluyor? İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Boranlar yeniden zengin mi oluyor? İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır Vurgun dizisinde hangi rolde oynayacak?

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır Vurgun dizisinde hangi rolde oynayacak?

Bizim Hikaye 47. son bölümde Rahmet ve Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 47. son bölümde Rahmet ve Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın vurduğu Hünkar öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm final sahnesi izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın vurduğu Hünkar öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm final sahnesi izle!

Türk dizileri ve filmlerine Güney Afrika’da büyük ilgi!

Türk dizileri ve filmlerine Güney Afrika’da büyük ilgi!

Aşk ve Mavi dizisi bitti mi? Finalde neler olacak? Aşk ve Mavi 78. final bölüm fragmanı izle!

Aşk ve Mavi dizisi bitti mi? Finalde neler olacak? Aşk ve Mavi 78. final bölüm fragmanı izle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.