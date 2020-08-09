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Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B: Türkiye’ye gelip müze gezeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, geçen aylarda Muhteşem Yüzyıl dizisini bitirdikten sonra, Osmanlı tarihinin kadınlarına merak sararak Kösem Sultan'ı da izlemeye başlamıştı. Cardi B, Osmanlı Devleti sevdası nedeniyle Türkiye'ye gelerek müzeleri gezmek istediğini açıkladı.

Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B: Türkiye’ye gelip müze gezeceğim

Muhteşem Yüzyıl’ın sıkı takipçisi olan rap şarkıcısı Cardi B, geçen ay Kösem Sultan dizisine de başladığını açıklamış ve Hürrem hayranı olduğunu Twitter hesabından defalarca itiraf etmişti.

Kendisi gibi rap şarkıcısı olan kocası Offset ile birlikte Instagram’dan bir canlı yayın yapan Cardi B, Türkiye’ye gelmek istediğini açıklayarak, kendisine eşlik etmek için Offset’i de ikna etmeye çalıştı.

Cardi B yayın esnasında, “Türkiye’ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğundan çok etkileniyorum. Ama birisi (eşi Offset’i kastederek) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor! Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset’i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip müze gezeceğim” dedi.

Özellikle Sultan Süleyman’ın yaşadığı sarayı görmek istediğini belirten Cardi B, eşi Offset’i Türkiye gezisi için ikna etmeye de çalıştı. Ünlü rapçi, “Her zaman ‘tamam nereye gitmek istiyorsan gidelim’ diyorsun ama giderken 5 saat sonra uçakta kafayı yiyorsun” diyerek Offset’e isyan etti.

Türkiye, kendimizi kısıtlamamız gereken bir ülke değil diyen Cardi B, “Osmanlı İmparatorluğu beni etkiliyor ve ne zaman olur bilmem. Bir şekilde gitmek istiyorum. Tarihi çok severim. Tarihi yerleri gezmeyi, yeni tatlar tatmayı…” şeklinde konuştu.

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