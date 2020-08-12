Muhteşem Yüzyıl'ı bitiren Cardi B.'ye hayranlarından Aşk-ı Memnu önerisi

Grammy ödüllü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl ve Kösem Sultan hayranı çıkmıştı. Sık sık sosyal medya hesabından Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili paylaşımlar yapan Cardi B, dizinin tüm bölümlerini izlediğini söyledi.

TÜRK TAKİPÇİLERİNE SORDU!

Sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık iletişime geçen Cardi B, bu defa Türk takipçilerine yeni dizi tavsiyesi sordu. Ünlü rap yıldızının "Şimdi ne izleyeyim?" sorusuna Türk takipçileri ise Aşk-ı Memnu dizisini önerdi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Cardi B, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında, Osmanlı'nın kendisini etkilediğini söyleyerek, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini de açıkladı.

Eşini yolculuk için ikna etmeye çalıştığını belirten 27 yaşındaki rapçi, Türkiye'de müze gezmek istediğini ifade ederek, "Türkiye’ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok etkileniyorum. Ama birisi (Offset) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor. Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset’i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip müze gezeceğim" dedi.

DÜNYADA 80'DEN FAZLA ÜLKEYE SATILDI

Başrollerinde Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Vahide Perçin, Engin Öztürk, Merve Boluğur ve birçok yıldızın yer aldığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ 2011-2014 yılları arasında reyting rekorları kırmıştı. Muhteşem Yüzyıl, dünyada 80'den fazla ülkeye satılmıştı.



