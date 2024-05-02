Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' sözleri Faruk Turgut'u çileden çıkardı! 'Yaşını başını almış oyuncuların...' diyerek sert çıktı

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında final yapacağına dair iddialar konuşulmaya başlandı.

'DİZİ ARTIK BİTSE DE...'

Son olarak usta oyuncu Müjdat Gezen'in ''Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık Haziran ayında bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar.'' sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

YAPIMCIDAN OLAY SÖZLER

Kızılcık Şerbeti dizisi hakkındaki bu iddia herkesi şaşırtırken, dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan yanıt gecikmedi. Turgut usta oyuncunun bu yorumuna çok sinirlendi ve 'Yaşını başını almış oyuncuların YouTube programlarında, Kızılcık şerbetinin oyuncuları ve senaryosu ile ilgili dedikodu yapması hoş olmadı. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Kimse merak etmesin.' ifadelerini kullandı.