MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' sözleri Faruk Turgut'u çileden çıkardı! 'Yaşını başını almış oyuncuların...' diyerek sert çıktı

Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' sözleri Faruk Turgut'u çileden çıkardı! 'Yaşını başını almış oyuncuların...' diyerek sert çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 11:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Son günlerde dizinin final yapacağına dair iddialar gündeme geldi. Usta sanatçı Müjdat Gezen Kızılcık Şerbeti hakkında ilginç iddialarda bulundu. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise iddialara sert çıktı.

Müjdat Gezen'in 'Kızılcık Şerbeti bitsin istiyorlar' sözleri Faruk Turgut'u çileden çıkardı! 'Yaşını başını almış oyuncuların...' diyerek sert çıktı

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında final yapacağına dair iddialar konuşulmaya başlandı.

'DİZİ ARTIK BİTSE DE...'

Son olarak usta oyuncu Müjdat Gezen'in ''Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık Haziran ayında bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar.'' sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

gezen

YAPIMCIDAN OLAY SÖZLER

Kızılcık Şerbeti dizisi hakkındaki bu iddia herkesi şaşırtırken, dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan yanıt gecikmedi. Turgut usta oyuncunun bu yorumuna çok sinirlendi ve 'Yaşını başını almış oyuncuların YouTube programlarında, Kızılcık şerbetinin oyuncuları ve senaryosu ile ilgili dedikodu yapması hoş olmadı. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Kimse merak etmesin.' ifadelerini kullandı.

turgut paylaşım

Adı Sergen Yalçın ile anılmıştı! Olay sözler Adı Sergen Yalçın ile anılmıştı! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

 Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

 "Böyle rahat ayakkabı yok!" Camper indiriminin yıldızı...

"Böyle rahat ayakkabı yok!" Camper indiriminin yıldızı...

 A101'e marka parfümler, saatler, çantalar geliyor!

A101'e marka parfümler, saatler, çantalar geliyor!

Dayanıklılığıyla uzun yıllar size eşlik edecek! Şimdi indirimde

Dayanıklılığıyla uzun yıllar size eşlik edecek! Şimdi indirimde

 Karizmatik beylerin favorisi Versace Eros indirime girdi

Karizmatik beylerin favorisi Versace Eros indirime girdi

 Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

 Müzik tutkunları buraya! Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ın fiyatı en dipte

Müzik tutkunları buraya! Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ın fiyatı en dipte

 Pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips One Blade indirimde

Pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips One Blade indirimde

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğününe bile gitmedi! Nedeni ortaya çıktıDüğününe bile gitmedi! Nedeni ortaya çıktı
Dilan Polat hakkında olay iddia! "Kolları, yüzü, her yeri kesik..." deyip...Dilan Polat hakkında olay iddia! "Kolları, yüzü, her yeri kesik..." deyip...
Adı Sergen Yalçın ile anılmıştı! '40 kere söylerseniz...' Adı Sergen Yalçın ile anılmıştı! '40 kere söylerseniz...'
Anahtar Kelimeler:
Müjdat Gezen Kızılcık Şerbeti sosyal medya Oyuncu doğukan güngör
En Çok Okunan Haberler
Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Sert gönderme: Kibritle oynayan ya kendini ya evini yakar

Sert gönderme: Kibritle oynayan ya kendini ya evini yakar

Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi!

Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi!

Onun için boşandığı söylenmişti! Aşkın ilk karesi geldi

Onun için boşandığı söylenmişti! Aşkın ilk karesi geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.