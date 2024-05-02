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Adı önce Sergen Yalçın sonra da Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı! Melisa Döngel'den olay sözler! '40 kere söylerseniz...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 11:10
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Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde 'Aylin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hakkında sürekli aşk iddiaları çıkan Döngel için önce Sergen Yalçın'la sonra da Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı söylendi. Melisa Döngel'den aşk iddialarına yanıt gecikmedi.

Adı önce Sergen Yalçın sonra da Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı! Melisa Döngel'den olay sözler! '40 kere söylerseniz...'

Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Kirli Sepeti gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel son günlerde aşk iddiaları ile sık sık adından söz ettiriyor.

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Melisa Döngel'in adı daha önce Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, ardından da Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre ünlü isim hakkındaki iddialara yanıt verdi.

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AŞK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Döngel; "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanıyorum ama gerçekten tanımıyorum kendisine başarılar diliyorum" dedi.

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