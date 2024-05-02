Adı önce Sergen Yalçın sonra da Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı! Melisa Döngel'den olay sözler! '40 kere söylerseniz...'

Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Kirli Sepeti gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel son günlerde aşk iddiaları ile sık sık adından söz ettiriyor.

Melisa Döngel'in adı daha önce Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, ardından da Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre ünlü isim hakkındaki iddialara yanıt verdi.

AŞK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Döngel; "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanıyorum ama gerçekten tanımıyorum kendisine başarılar diliyorum" dedi.