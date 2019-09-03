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Müjdat Gezen sitem etti: Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor

Çiğdem SİDAR Çiğdem SİDAR
ÜNLÜLER  | 03.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Usta tiyatrocu ve oyuncu Müjdat Gezen, son verdiği röportajda "Bir espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor" diyerek sitem etti.

Müjdat Gezen sitem etti: Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor

60'ıncı sanat yılını kutlamaya hazırlanan tiyatrocu ve oyuncu Müjdat Gezen, ülkede mizahın değiştiğinden bahsederek samimi açıklamalarda bulundu.

"BU DÜNYADAN GÖZÜ AÇIK GİTMEM"

Sözcü'ye konuşan Müjdat Gezen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda perdesini açacağı Yılmaz Özdil'in kitabından oyunlaştırdığı Mustafa Kemal ile hayranlarıyla bulaşacak. Sanat hayatından ve gündemdeki konulardan bahseden Gezen, '60 yıldır sanat dünyasında insanları mutlu etmeye çalıştın sen mutlu oldu mu?' sorusuna "Yaşadığım tüm zorluklara rağmen 60 yıl bana mutluluk verdi, bu dünyadan gözü açık gitmem. 60 yıl içinde kimseyi üzmeyen iyi bir insan olmaya çalıştım. Hayatımı iyi insan olmak için harcadım. Benim beynim kötü olan her şeyi siler, geriye kalan hep iyilikler ve sevgi olur. Zaten Türkiye'yi üç şey kurtaracak, sevgi, sevgi ve sevgi. Ben sevmeyi seviyorum. Olumsuzluklar sona erse, belki de mutluluklar kendiliğinden çoğalacak. Askerlerimiz başka topraklarda şehit olurken nasıl mutlu olabiliriz. Ayrıca, adı olan ama kendi olmayan demokrasinin hali de yürekler acısı." dedi.

"ESPRİ YAPIYORSUN, EVİNE POLİSLER GELİYOR"

Yaşananların mizahına yansıdığından bahseden Müjdat Gezen sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi mizahın en etkili olanları bu tür sıkıntıları olan ülkelerden çıkıyor. Düşünmek, yazmak ve konuşmak suç olmasa her şey bir anda düzelecek. Bu siyasi mizah dedikleri de insanın üzerinde fena halde stres yapıyor. Seyirciler de buruk değil, tatlı tatlı gülmek istiyorlar. İtiraf ediyorum, siyasi mizah beni çok yordu. Çünkü siyasi mizah dert getiriyor, keder getiriyor. Bir espri yapıyorsun ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor."

"İMAMOĞLU'NU ÇOK SEVERİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hakkında konuşan Müjdat Gezen, "Ekrem İmamoğlu'nu çok severim. Ne hakaret ediyor, ne küfür ediyor, ne de kimseyi aşağılayıp yargılıyor. Ben de kimseyi yargılamam. Çünkü o kadar çok yargılanıyorum ki, yargılayacak halim kalmıyor. Eminönü alt geçidini su bastı, yandaş basın İmamoğlu'nu hedef alarak 'Nerdesin başkan?' diye manşet attı. Adam göreve yeni geldi. Son 17 yıldır o alt geçidi her zaman su basıyor ama İmamoğlu'ndan hesap soranlar bu konuyu bir kez bile manşete taşımadı. Asıl o gazetecilere sormak lazım, 'Siz neredeydiniz muhteremler?'" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Esprimi hah hah hah. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor heralde. AKP yi sevmem ama resmen küfür ediyorsun. Eğri oturup doğru konuşalım.
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