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Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

Halit Akçatepe, mezarı başında anmaya giden Müjdat Gezen, "Beni okulumun bahçesine gömün" dedi.

Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Geçtiğimiz yıl vefat eden usta oyuncu Halit Akçatepe, mezarı başında anıldı. Kızı Ebru Akçatepe tarafından düzenlenen anma törenine Müjdat Gezen başta olmak üzere sanatçının yakınları katıldı.

"BÜYÜK BİR ANMA TÖRENİ YAPACAĞIZ"

Ebru Akçatepe, “Babam vefat edeli kısa bir süre oldu, 5 yıl gibi bir süre geçsin o zaman büyük bir anma töreni yapmayı düşünüyoruz” dedi.

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VASİYETİNİ AÇIKLADI

Müjdat Gezen, “Hayat bu, herkes ölecek. Benim vasiyetim okulumun bahçesine gömülmek” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Halit akçatepe herkes tarafından sevilirdi . Allah rahmet eylesin . müjdat gibi din düşmanlığı yapmazdı içinde yaşardı inançlarını
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