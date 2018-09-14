Müjde Ar annesi Aysel Gürel adına okul yaptırıyor

Türk sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar, 10 yıl önce vefat eden ünlü söz yazarı annesi Aysel Gürel’in adını yaşatmak için kolları sıvadı.

Eğitime önem veren Müjde Ar, annesinin adının ebediyen yaşaması ve yeni nesle daha fazla katkı sağlamak için okul yaptırmaya karar verdi.

MÜJDE AR YER ARIYOR

Özellikle Doğu’da bir köye çocukların ve gençlerin eğitimi için hayırda bulunmak isteyen Müjde Ar, şimdiden yer arayışına geçti. Etrafındaki herkese bu konuda haber salan Müjde Ar, uygun bir yer bulduğunda hiç ara vermeden inşaata başlayacak.

