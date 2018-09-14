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Müjde Ar annesi Aysel Gürel adına okul yaptırıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Müjde Ar, ünlü söz yazarı olan annesi Aysel Gürel’in adını yaşatmak için Doğu’da okul yaptırmaya karar verdi.

Müjde Ar annesi Aysel Gürel adına okul yaptırıyor

Türk sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar, 10 yıl önce vefat eden ünlü söz yazarı annesi Aysel Gürel’in adını yaşatmak için kolları sıvadı.

Eğitime önem veren Müjde Ar, annesinin adının ebediyen yaşaması ve yeni nesle daha fazla katkı sağlamak için okul yaptırmaya karar verdi.

MÜJDE AR YER ARIYOR
Özellikle Doğu’da bir köye çocukların ve gençlerin eğitimi için hayırda bulunmak isteyen Müjde Ar, şimdiden yer arayışına geçti. Etrafındaki herkese bu konuda haber salan Müjde Ar, uygun bir yer bulduğunda hiç ara vermeden inşaata başlayacak.

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Müjde Ar Aysel Gürel okul

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