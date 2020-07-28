Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle rahatsız olduğunu söyledi. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mail yoluyla şikayet mektubu gönderdi.

"MÜZİK YOK AMA SES KULAĞIMIZDA KALIYOR"

Kızılburun mevkisindeki ünlü bir otel ile restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müziğin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle kendisi ve komşularının rahatsız olduğunu dile getiren Ar, tepki gösterdi. Ar, "Sakin olduğu için buraya yerleştik. Bu otel, 5-6 yıl önce buraya yapıldı. Otelle ilgili sıkıntılarımız vardı ama gittikçe kantarın topuzu kaçtı. Yaklaşık 2 aydır müzik gürültüsünden uyuyamıyorum. Sesler duyuyorum. Müzik 01.00'da bitiyor. Ama ben saat 04.00'de müzik sesi duyarak uyanıyorum. Müzik yok ama o ses kulağımızda kalıyor. Müziği çok seven biriyim. Bunu yüzlerce insanı nefes aldırmayacak, balkonda konuşturamayacak hale getirdiğiniz vakit yasaya karşı çıkıyorsunuz. O zaman uyarmak bizim görevimiz, takip etmek adli makamların birinci dereceden belediyenin görevi. Belediye başkanı bunları kapatacağını sözlü olarak bildirdi. Bunların ruhsatları yok, işletme belgeleri yok. Gündoğan'ın yanı sıra Gümüşlük ve Bitez sessiz alan ilan edildi. Burada eğlence yerleri belli. Çok bayılan, sabaha kadar müzik dinlemek isteyen oralardan ev alıyor. Bizim gibi huzur bulmak isteyenlerde böyle yerlerde yaşıyorlar" dedi.