Müjde Ar'dan Şahsiyet dizisinde silahlı sahne!

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay yapım imzalı ‘Şahsiyet’ dizisiyle kamera karşısına geçen Müjde Ar, canlandırdığı 'Nesrin' karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cansu Dere’nin annesi rolünde izlediğimiz usta sanatçı, "Nesrin dışarıdan ne kadar kontrollü ve sakin görünürse görünsün aslında içinde hep uçlara gitmekten çekinmemiş bir kadın olmuş. Kendisi de söylüyor zaten. Eski kocasına silah çekip vuracak kadar ileri gitmiş. Sessiz sedasız kendi halinde bir kadın olmamış asla. O nedenle de sevdikleri için bence her şeyi yapabilir. Onları korumak adına belki de Agâh kadar tehlikeli olabilir. Nesrin'i fazla kızdırmamak lazım, damarına basınca ne yapacağı hiç belli olmaz" ifadelerini kullandı.

‘Nesrin’in en büyük silahı korkusuz olması’ diyen Müjde Ar, "Kızının babası öldükten sonra da kocalarından ayrıldıktan sonra da hiç korkmamış. İzlediğimiz bölümlerde de zaten Nesrin’i tehditkâr adamların karşısında dimdik dururken gördük. Elinde silah olsa da olmasa da hep cesur" şeklinde konuştu.