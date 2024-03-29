Müjde Ar'ın yüzündeki değişim dikkat çekti! Sosyal medyada yorum yağdı

Selman Nacar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘İstanbul Ansiklopedisi’ dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Netflix dizisinin oyuncu kadrosunda ise Canan Ergüder, Helin Kandemir, Müjde Ar, Tolga Tekin, Nezaket Erden, Kaan Miraç Sezen gibi isimler yer alıyor.

Selman Nazar imzalı dizide birlikte kamera karşısına geçen Müjde Ar ile Canan Ergüder’in setten paylaştıkları karesi gündem oldu.

Canan Ergüder’in paylaşımını takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tutarken, 69 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar’ın yüzündeki değişim ise dikkat çekti.

"MÜJDE HANIM'I ZOR TANIDIM"

Müjde Ar için kimisi estetik operasyon geçirdiğini iddia etti, kimisi ise efekt olduğunu söyledi.

Usta oyuncunun son haline, ‘’Nasıl kıydın Müjde Ar’a Müjde’’, ‘’ Müjde hanımı zor tanıdım ne gerek var bir oyuncunun bu kadar değişim geçirmesine’’, ‘’Müjde Ar’a ne olmuş?’’, ‘’Gayet güzel olmuş’’, "Bu bence efekt" gibi yorumlar yapıldı.









