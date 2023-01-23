‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor… Ne zaman kar yağacak? İstanbul, Ankara… İşte son dakika (23-27 Ocak) hava durumu tahmini

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle tüm yurtta yağmur ve kar yağışı beklentisi artmış durumda. Vatandaşlar "Yağmur ve kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken Meteoroloji'den de son hava durumu tahminleri geldi. Meteoroloji uzmanları ise yağışlarla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerindeki kar yağışına dikkat çekerken şubat ayının başında ise İstanbul'a kar yağma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda İstanbul ve Ankara'ya da kar beklendiğini ifade etmişti. Bugün için İstanbul'da yağış olmayacağını söyleyen meteoroloji uzmanı Orhan Şen de perşembe öğleden sonra yağmur olacağına vurgu yaptı. Öte yandan "Müjdeli haberler var" diyen meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel ise Anadolu'nun neredeyse tamamına kar yağışı gelebileceğini ifade etti. İşte son hava durumu tahminleri ile ilgili tüm detaylar...

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilirken genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, herkesin merak ettiği ''Beklenen yağmur ve kar yağışı gelecek mi?'' sorusunu cevapladı.

Yeni haftayla beraber ilk 3 gün yağış olmayacağını söyleyen Çalışkan, ''27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.'' şeklinde konuştu.

''Ocak ayının sonu ile şubat ayınında başında kar yağacak illerimiz olacak.'' diyen Çalışkan, İstanbul'da bugün ve 3 gün boyunca poyrazın sert eseceğini açıkladı.

Çalışkan, ''Marmara genelinde rüzgar soğuk esiyor. Perşembe günü Ege'ye kuvvetli sağanak yağış gelecek. Marmara bölgesinde ise yağmur bekleniyor.'' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Öte yandan İstanbullular da ne zaman kar yağacağını merak etmeye devam ediyor. Bununla ilgili de konuşan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu belirtti.

"İSTANBUL'A VE ANKARA'YA KAR BEKLENİYOR"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise geçtiğimiz günlerde harita üzerinden göstererek yaptığı paylaşımda "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor. 24 Ocak'tan sonra kışın başlayacağını söylemiştim. Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor. Detaylar yakında." ifadelerini kullanmıştı.

PERŞEMBE ÖĞLEDEN SONRAYI İŞARET ETTİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda son hava durumu tahmini ile ilgili "Bugün İstanbul bulutlu ve yağış yok. Sıcaklık 14 C. Hafta içi 10 C'ye kadar düşecek. Perşembe öğleden sonra yağmur var." dedi.

"HAVA TAHMİNLERİNDE MÜJDELİ HABERLER VAR"

Diğer yandan Habertürk meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel de beklenen yağmurların ne zaman geleceğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Hava tahminlerinde müjdeli haberler var. Hava tahminleri şöyle diyor; gelecek 3 gün de kurak ve çoğunlukla güneşli. Türkiye genelinde bu pazartesi, salı, çarşambayı da tıpkı cumartesi ve pazar geçirdiğimiz gibi hafif rüzgarlı ve çoğunlukla güneşli geçiriyoruz. Ancak marmarada İstanbul'da bir poyraz esiyor şu an Karadeniz üzerinden. Bu lokal bulut oluşumu, cılız yağmur geçişi yapabilir İstanbul, Bolu, Bursa arasında. Kuvvetli, önemli bir olay değil ama bugünkü yağış. Yarınki hava da çoğunlukla kuru ve iç kesimlerde ayaz. Sabah bugün güne başlıyorsanız dünden biraz daha soğuk. 2-3 derece kadar daha soğuk ama bir tık rüzgarlı olduğu için o soğuğu daha derinden hissedeceğiz." şeklinde konuştu.

"ANADOLUNUN NEREDEYSE TAMAMINA KAR YAĞIŞI BIRAKABİLECEK"

Öztel, "Çarşamba günü de böyle derken nihayet şu perşembeyi ve cumayı bir görelim. Özellikle perşembenin ikinci yarısını ve cumayı. Bu hava tahmini değişmezse eğer biz hafta sonu girdiğimiz yağışlı havanın etkisinden bir sonraki hafta sonu 3-4 Şubat'ta ancak çıkıyoruz. Aralıklarla devamlı bir, anadoluda özellikle akdeniz kökenli olanı, bu bir sistem bütünü, bir kuzeyden soğuk hava çekeceğiz, bir de güneyden ılık nemli hava. Ilık nemli hava anadolunun neredeyse tamamına kar yağışı bırakabilecek. İç anadolunun doğusu ve güneydoğu, güneydoğuda uzun zamandır yağmıyordu, kar örtüsü tekrar geri gelecek" dedi.

"İŞTE O ÖRTÜ GELİYOR"

Öztel devamında "Biz bu kışın bir şeylerin ters gittiğini bir baraj seviyesinden anlıyoruz, bir de dağlarda hiç beyaz örtü olmayınca anlıyoruz. Yani bu dağlardaki örtü eksikse bir şeyler ters gidiyor değil mi? İşte o örtü geliyor tahminlerde. Eğer değişmezse... Hava tahmini olduğu için 6-7 günlük bir tahmin, 5 Şubat'a kadarlık döneme bakıyoruz. Bazı değişmeler, sapmalar oluyor. Şimdi içinde bulunduğumuz meteorolojik koşul, çok fazla da değişmiyor mesela. Biraz değişiyor ama orta akdenizi etkileyebilir biraz. Anadoluya kaymaz, Eskişehir, Ankara kar beklerken sadece yağmur görür gibi bazı aksaklıklar olsa da bu tahmindeki yağışların biz büyük kısmını alacağız gibi duruyor. Marmara'da en fazla neresi alır? Bursa, Bolu, Eskişehir arası çok sulak görünüyor gelecek 10 gün içinde. Ama İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli arası maalesef yine yağışlı ama Bursa ve Bolu'nun aldığı yağışın 4'te 1'i kadar yağış alabilir. Batı daha kurak kalacak gibi duruyor. Bu bahsettiğim perşembe günü başlayacak ve bir sonraki hafta pazara kadar sürecek dönemde en çok yağışı güneydoğu marmara, karadeniz, akdeniz, ege ve güneydoğu anadolu alacağa benziyor." ifadelerini kullandı.

23 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

24 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

25 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

27 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ





