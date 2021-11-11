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“Mükemmel erkeği bulamadım” dedi! Sperm bankasından çocuk sahibi oldu

11.11.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hertfordshire'da yaşayan 31 yaşındaki Danielle Buttle isimli kadın, hayatı boyunca doğru kişiyle karşılaşamadığını söyledi. Her zaman anne olmak istediğini belirten Buttle, kendisininkine benzer özelliklere sahip bir sperm donörü seçti. Bir sperm bankasından Arjantinli donörü seçtikten sonra Danielle, ilk tüp bebek tedavisine girdi ve hamile olduğunu öğrenince çok mutlu oldu.

“Mükemmel erkeği bulamadım” dedi! Sperm bankasından çocuk sahibi oldu

Çocuk sahibi olmak için biyolojik yaşının geçtiğini düşünen ve bu konuda endişeler yaşayan Danielle Buttle, aşka olan inancını annelik duygularıyla değiştirmeye karar verdi. 31 yaşında anne olmaya karar veren Buttle, sperm bankasından bir donör seçti ve Robin adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bekar anne olmanın kimi zaman zor olduğundan söz eden Buttle, sosyal medyada üzerinden kendisiyle aynı yolu denemeye cesareti olan kadınlara kendi serüvenini anlatıyor.

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“SEÇİM YAPMAK ÇOK ZORDU”

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Hayatındaki en büyük hayalinin anne olmak olduğunu dile getiren Buttle, “Bebeklere her zaman takıntılıydım ve küçükken kız kardeşlerimle oyunlar oynadığımda hep hamile numarası yapardım. Son birkaç yıldır doğru kişiyi bulamadığım için paniğe kapılmaya başlamıştım ve bir sperm donörü kullanıp bunu tek başıma yapmakla ilgili şakaya yapıyordum. Ama sonrasında ‘Peki neden olmasın?’ diye düşündüm ve bunun doğru karar olduğunu anladım” dedi.

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Çocuğunun gelişimi ve psikolojisi açısından dünyaya geliş şeklini anlatmayı düşündüğünü dile getiren Buttle, “Robin bu dünyaya gelme şeklini onun sağlıklı bir birey olabilmesi açısından en genç yaşta bilecek. Bunu yaptığım için çok mutluyum” diye konuştu.

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