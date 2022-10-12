Küsmek eş anlamlısı nedir? Küsmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Küsmek kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "gücenmek" anlamına gelen "küs-" fiilinden evrilmiştir. Bu fiil yalnızca Oğuzcada görülür. Küsmek kelimesi genel olarak "bir kişiye, kuruma ya da kavrama karşı hissedilen dargınlık" anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre küsmek kelimesinin anlamı şu şekildedir:
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