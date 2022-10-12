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Küsmek eş anlamlısı nedir? Küsmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da birbirleri ile aynı anlama gelen kelimeler bulunur. Eş anlamlı kelimeler için "anlamdaş kelimeler" ifadesi de kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde asıl kelimenin yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimelerden biri de küsmek kelimesidir. Küsmek kelimesinin anlamdaşı olan kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir.

Küsmek eş anlamlısı nedir? Küsmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Küsmek kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "gücenmek" anlamına gelen "küs-" fiilinden evrilmiştir. Bu fiil yalnızca Oğuzcada görülür. Küsmek kelimesi genel olarak "bir kişiye, kuruma ya da kavrama karşı hissedilen dargınlık" anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre küsmek kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Darılmak
  • Görevini yerine getirememek
  • Gelişememek, büyüyememek
  • Bir madde, herhangi bir sebeple istenilen niteliğini yitirmek.
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Küsmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan küsmenin eş anlamlısı kelimeler de küsmek kelimesi yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Küsmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümlede küsmek yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Böylece bir cümlenin anlamı değişmeden farklı şekillerde ifade edebiliriz. Eş anlamlı kelimelerden biri genellikle yabancı kökenli bir kelimedir. Küsmek kelimesinin eş anlamı olan sözcük listesi şu şekilde sıralanabilir:

  • Darılmak
  • Muğber olmak

Bu kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olsa da cümle içinde küsmek yerine kullanılabilir. Küsmek kelimesi yerine kullanılan bu kelimeler cümlenin anlamını değiştirmez ya da bozmaz.

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Küsmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılışı ve okunuşu farklı olan anlamdaş kelimeler sözlü ve yazılı metinlerde kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve cümle içinde kullanmak kelime dağarcığının gelişmesini sağlar. Yazılışları ve okunuşları ayrı olan anlamdaş kelimeler konuşma dilinde tekrara düşmeye engel olur. Küsmek eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • O son bakışında bana darıldığı o kadar belliydi ki içim parçalanmıştı.
  • Onunla kahve içmediğim bahanesiyle bana darıldı, saçmalığa bak!
  • Arkadaşları tarafından sınıfta dışlanınca onlara çok darılmıştı.
  • Bilmem neden muğber olmuş bana, anlayamıyorum artık.
  • Muğber olur fikri beni o kadar rahatsız ediyordu ki her davranışımı ona göre şekillendiriyordum.
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