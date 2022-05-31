Mükemmel görünmek için estetik ameliyat olmaya karar verdi! “Karnımda kocaman bir delikle yaşıyorum”

35 yaşındaki Melanie Sandberg isimli bir anne, iki yıl içinde iki doğum yaptığı için vücudunun eski gibi olmamasından şikayet ediyordu. İkinci bebeğini doğurduktan 7 ay sonra Sandberg biriktirdiği paraları kullanarak vücudunun eski haline dönmesi için estetik ameliyat olmaya karar verdi. Göğüs büyütme ve karın germe ameliyatlarından 3 hafta sonra Sandberg vücudunda değişik semptomların olduğunu gördü ve karın bölgesinde bir delik olduğunu fark etti.

GİDEREK BÜYÜDÜ

Karın germe ameliyatı sırasında karın bölgesinde bir dren açılan Sandberg’in zaman içinde bu boşluğu büyümeye başladı. Giderek karnındaki deliğin büyümesi ve ağrılı bir hale gelmesi üzerine doktora başvuran kadına MRSA teşhisi konuldu.

Antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu MRSA hastalığının bulaşıcı olduğunu ve ailesindeki diğer üyelere bulaşmadığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getiren kadın, “Eve geldim ve gittikçe büyüdüğünü gördüm. Açık bir yaraydı ve derinleşiyordu. Karnımda madeni para büyüklüğünde bir delik vardı. MRSA teşhisi konulduğunda işlerin ciddi olduğunu anladım. Daha önce kötü olduğunu biliyordum ama tam olarak ne kadar ciddi olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu” dedi.

HERKESİ UYARDI

Komplikasyonların ciddi bir durum olduğundan söz eden Sandberg, diğer kadınları aynı durumu yaşamamaları için uyardı. Sosyal medyaan yaptığı paylaşımın sonrasında kadınların kendisine mesajla ulaştığını belirten Sandberg, “Hikayemi ilk anlattığımda pek çok kadın benzer bir durum yaşadığını söyledi. Onlara iyileşme sürecimle ilham oldum” dedi.



