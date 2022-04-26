Sosyal medya fenomeni Jessy Bunny estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

OnlyFans fenomeni olarak seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Jessy Bunny kısa sürede popüler olmayı başardı. Estetik ameliyatları sayesinde gerçek hayattaki bir Barbie bebeğe dönüştüğünü ifade eden Bunny, prosedürlerin fenomen olması yolunda büyük bir etken oluşturduğunu söyledi.

"ZAVALLI BEN”

Hayranlarının merak etmesi üzerine estetik ameliyatlarından önceki halini paylaşan Bunny, o dönemki halini unuttuğunu ve tanımakta zorlandığını ifade etti.

Eski fotoğraflarına baktığında kendisini tanıyamadığını ve özgüveninin düştüğünü anlatan Bunny, “Aman Tanrım! Eski fotoğraflardaki kendimi tanıyamıyorum. Zavallı ben, ne kadarda özgüvensiz duruyorum” dedi.

Almanya’da doğan ancak kısa bir süre önce Viyana’da yaşamaya başlayan Bunny henüz 20 yaşında olmasına rağmen iki meme ameliyatı, Brezilya popo kaldırma estetiği, çene ameliyatı, liposuction ve sayısız dudak dolgusu yaptırdı.