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  4. Sosyal medya fenomeni Jessy Bunny estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Sosyal medya fenomeni Jessy Bunny estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

26.04.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Jessy Bunny, estetik ameliyatlarına 50 bin sterlin (yaklaşık 939 bin TL) harcadıktan sonra bambaşka bir fiziksel görüntüye sahip oldu. Hayranlarının merak etmesi üzerine estetik halini sosyal meyda hesabından paylaşan Bunny, “Kendimi tanıyamıyorum” diyerek herkesi şaşırttı.

OnlyFans fenomeni olarak seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Jessy Bunny kısa sürede popüler olmayı başardı. Estetik ameliyatları sayesinde gerçek hayattaki bir Barbie bebeğe dönüştüğünü ifade eden Bunny, prosedürlerin fenomen olması yolunda büyük bir etken oluşturduğunu söyledi.

"ZAVALLI BEN”

Hayranlarının merak etmesi üzerine estetik ameliyatlarından önceki halini paylaşan Bunny, o dönemki halini unuttuğunu ve tanımakta zorlandığını ifade etti.
Eski fotoğraflarına baktığında kendisini tanıyamadığını ve özgüveninin düştüğünü anlatan Bunny, “Aman Tanrım! Eski fotoğraflardaki kendimi tanıyamıyorum. Zavallı ben, ne kadarda özgüvensiz duruyorum” dedi.
Almanya’da doğan ancak kısa bir süre önce Viyana’da yaşamaya başlayan Bunny henüz 20 yaşında olmasına rağmen iki meme ameliyatı, Brezilya popo kaldırma estetiği, çene ameliyatı, liposuction ve sayısız dudak dolgusu yaptırdı.
Sosyal medya heabından 2018 yılından bu yana devam eden dönüşümüne dair fotoğraflar yayınlayan Bunny, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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