Mükemmel patlamış mısır nasıl yapılır? İşte herkesin yaptığı o hata

Patlamış mısır, makarnaya benzer. Yapımı kolay gibi görünen ancak lezzetini tutturmak zor olan yiyeceklerin başında gelir. Çoğu insan patlamış mısır yapma konusunda çok iddialıdır. Her şeyin mısır, yağ ve tuzu bir tencereye attıktan sonra sallayarak pişirmekten ibaret sananlar çok yanılıyor. Aradığınız çıtır çıtır patlamış mısır için bu önerileri mutlaka deneyin.

YAĞ KULLANIMI

Çoğu kızarmış gıdada olduğu gibi, gerçekten çıtır çıtır patlamış mısır elde etmek için çok fazla yağ kullanmalısınız. “Çok” tabi ki göreceli bir terimdir. Aradığınız patlamış mısır lezzetini tutturmak için en azından tencerenin dibini kaplayacak kadar yağ dökmelisiniz.

TENCEREYİ SALLAMAYIN

Yapmanız gerekmeyen başka bir şey de tencereyi sallamak. Mısır taneleri patladıkça uçuyorlar zaten, sizin ekstradan sallamanıza hiç gerek yok. Patlamayan mısırlar yağın içinde kaldıktan bir süre sonra patlayacaktır.

SON MISIR TANESİ PATLAYANA KADAR

Patlamış mısırı ocaktan almak için acele etmeyin. Tanelerin patlama sesleri bittikten 10-15 saniye sonra tencerenizi ocaktan alabilirsiniz. Patlamış mısırı evinizdeki en büyük tencerede patlatmayı da ihmal etmeyin.



