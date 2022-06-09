Mükremin Gezgin kimdir? TikTok Mükremin Gezgin nereli ve kaç yaşında? TikTok adresi ne?

Mükremin Gezgin aylardır hamile olduğunu ifade ettiği paylaşımlarda bulunuyordu. Ünlü fenomen 7 Haziran Salı günü hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını öne sürdü. Twitter dahil olmak üzere sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'e tepki gösterdi. Peki Mükremin Gezgin kimdir? Ünlü TikTok fenomeni ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin, Tiktok videolarıyla bilinen bir fenomendir.

Mükremin Gezgin 8 Nisan 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyon.

TİKTOK FENOMENİ MÜKREMİN GEZGİN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mükremin Gezgin'in 24 yaşında ve Ankaralı oldığu bilinmektedir.

MÜKREMİN GEZGİN'İN TİKTOK ADRESİ NEDİR?

Mükremin Gezgin'in TikTok kullanıcı adı @mukremingezgin'dir.



