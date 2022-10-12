Onarım eş anlamlısı nedir? Onarım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz pek çok farklı dille kelime alışverişinde bulunmuş bir dildir. Kelime yönünden oldukça zengin olan Türkçe, kelime açısından da oldukça zengindir. Kelimelerin kökeni farklılık gösterebilir. Onarım sözcüğü Türkçe kökenli olan bir sözcüktür. Eski Türkçe "sağaltmak, iyileştirmek" anlamına gelen "oŋar-" fiiline "-(g)Ar" ekinin eklenmesiyle türemiştir.

Onarım sözcüğü günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız bir kelimedir. Onarım sözcüğünün kullanım alanı dilimizde fazladır. Onarım kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan ilki "onarma işi, tamir, tadilat"tır. İkinci anlamı "bir sanat eserinin ya da bir yapının bozulan bir bölümünü yenden yapma, ilk hâline getirme"dir. Üçüncü anlamı ise "tarihi eser olmayan yapıların onarılması işlemi"dir. Onarım eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür.

Onarım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Etimolojik olarak incelendiğinde, onarım kelimesinin Türkçe kökenli bir kelime olduğunu görürüz. Onarım sözcüğü birden fazla anlamda kullanılmaktadır. Onarım sözcüğü genel anlam olarak bozulan bir şeyi onarma işlemi olarak tanımlanmaktadır. Onarım sözcüğü çok yaygın bir kullanım alanına sahip olduğu için onarımın eş anlamlısı olan sözcükleri kullanıp anlatımımızı zenginleştirebiliriz.

Onarım kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Tamir

Tadilat

Renovasyon

Onarım kelimesinin yerine bu sözcükleri koyduğumuzda herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Onarımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Onarım kelimesinin eş anlamlısı olan tamir, tamirat ve renovasyon sözcükleri ile çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu kelimelerle kurabileceğimiz cümleleri şöyle örnekleyebiliriz:

Okulun tüm tamir işini aynı usta tamamlıyordu.

Evdeki tüm tamir işleri babama kalmıştı.

Nasıl bir tamirata kalkıştıysa aylardır istediği gibi tamamlayamamıştı.

Eskimeye yüz tutmuş mimari yapıya ekiplerin yaptığı renovasyonla bina eskiyle modernin ahengiyle yeniden yapılmış gibiydi.



