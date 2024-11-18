Münafık göndermesi çok konuşuldu! Fatih Altaylı da o topa girdi: "Şamil Tayyar boyundan büyük işlere kalkışıyor"

Bu sabahki Youtube programında Mehmet Uçum ile Şamil Tayyar arasındaki gerginliği yorumlayan Fatih Altaylı; Şamil Tayyar'ı ifade ederek 'Boyundan büyük işlere kalkışıyor' dedi.

FATİH ALTAYLI'DAN ŞAMİL TAYYAR'A: CUMHURBAŞKANINDAN TEPKİ VAR MI?

"Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum için boyunu aşan işlere kalkışma ifadesini kullandı ama bence Şamil Tayyar, boyunu aşan işlere kalkışıyor. Uçum'a Cumhurbaşkanından bir tepki var mı? Beştepe'de odası duruyor mu? Görevli razı görevlendiren razı, danışan razı danışman razı! Şamil Tayyar'a ne oluyor?

'O ZAMAN PARTİDEN AYRIL'

Şamil Tayyar, durum bu kardeşim diyerek bu partiden ayrılsa o zaman olur. MHP lideri Devlet Bahçeli önerdi, Mehmet Uçum Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve anayasanın mimarı olarak sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki Devlet Bahçeli ile aynı fikirdeyiz! Şamil Tayyar'a ne oluyor?

Mesela Mehmet Metiner de bu örneklerden biri. Eski HDP'li sonra AK Partili Mehmet Metiner mesela Bahçeli ile paralel düşünüyor daha önce Bahçeli'ye sert tepkileri vardı."

MÜNAFIK GÖNDERMESİ!

Ayhan Ogan; Şamil Tayyar'ın tweetini alıntılayarak; 'Külliye içerisinde sorosun gölgesi bile olmaz. Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz. Türkiye Cumhriyeti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır' demişti.