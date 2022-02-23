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Münir Özkul'un kızı Güner Özkul bakın meğer kimmiş! Duyanlar şaştı kaldı

23.02.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en değerli oyuncularının başında gelen Münir Özkul oyunculuk ve tiyatro kariyeri boyunca onlarca projede yer aldı. Babası gibi oyuncu olan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul bakın hangi reyting rekortmeni dizide oynamış.

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul bakın meğer kimmiş! Duyanlar şaştı kaldı

Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Bizim Aile gibi filmlerle Türk seyircisinin aklına kazınan usta oyuncu Münir Özkul 5 Ocak 2018'de hayata gözlerini yumdu. Türk sinemasının en değerli oyuncularından olan Münir Özkul Güner Özkul, Ferdi Özkul, Hayriye Özkul adında 3 çocuk babasıydı. Münir Özkul'un kızı Güner Özkul meğer hepimizin dikkatle izlediği o unutulmaz dizide rol almış.

MÜNİR ÖZKUL'UN KIZI GÜNER ÖZKUL BAKIN KİM ÇIKTI

Babası gibi oyuncu olan Güner Özkul oyunculuk projesinin yanı sıra sunuculuk alanında da deneyimli bir isim. Güner Özkul, CNN Türk'teki Afiş adlı kültür-sanat programını sundu.

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul bakın meğer kimmiş! Duyanlar şaştı kaldı

Güner Özkul, bir zamanlara damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Yahudi Sarraf Rakel Hatun karakterini canlandırdı. 1 Şubat 1966 doğumlu 56 yaşındaki Güner Özkul 1979'da 'İbliş'in Rüyası' isimli proje ile oyunculuk alanına adım attı. Beni Çok Sev, Kollama, Karanlıktakiler, Neredesin Firuze, Yağmur Zamanı gibi projelerde rol aldı.

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul bakın meğer kimmiş! Duyanlar şaştı kaldı

MÜNİR ÖZKUL NEDEN ÖLDÜ?

Münir Özkul, 2003'ten beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele etti. Bu vakitten sonra Özkul vaktini evde geçirmeye başladı. Hastalığına bağlı olarak geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı. 5 Ocak 2018'e gelindiğinde evinde 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul bakın meğer kimmiş! Duyanlar şaştı kaldı


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Münir Özkul
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