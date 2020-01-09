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  4. Münir Özkul, vefatının 2. yılında anıldı

Münir Özkul, vefatının 2. yılında anıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul: - "O dönemlerde canlandırdığı karakterlerle babam toplum tarafından çok sevilmiş, çok kabullenilmiş ve babamı hep o filmlerdeki gibi biliyorlar. O filmlerdeki gibi hatırlıyorlar. Öyle hatırlamaya da devam etmek istiyorlar" - Oyuncu Engin Çağlar: - "İlk beraber oynadığımız film 1969'daydı. Münir Özkul ismini duyunca hemen 'tamam' demiştim"

İSTANBUL (AA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından usta oyuncu Münir Özkul'un vefatının 2. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'ndeki etkinliğin moderatörlüğünü İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz üstlendi.

Panelde konuşmacı olarak yer alan sinema oyuncusu Engin Çağlar ve Özkul'un kızı Güner Özkul, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güner Özkul babasının ölümünü henüz kabullenemediklerini ifade ederek, "Çünkü gerçekten hem böyle toplantılarda gördüğümüz kadarıyla hem babam söz konusu olduğu zaman insanlardan aldığımız tepkiyle onların ve arkadaşlarının yarattığı karakterler o kadar sevilmiş ve o kadar toplumla özdeşleşmiş ki ölümsüzlük mertebesine erişmişler. Dolayısıyla babamın kaybından çok kalplerde yaşadığı üzerinde durmak bizim daha çok hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Münir Özkul'un Hababam Sınıfı ve aile filmlerinden oluşan 7-8 filmlik seriyle hafızalara kazındığını söyleyen Özkul, "O dönemlerde canlandırdığı karakterlerle benim babam toplum tarafından çok sevilmiş, çok kabullenilmiş ve babamı hep o filmlerdeki gibi biliyorlar. O filmlerdeki gibi hatırlıyorlar. Öyle hatırlamaya da devam etmek istiyorlar." dedi.

Özkul, Münir Özkul'un Türk tiyatrosu adına çok büyük bir figür olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Babam bir devdi. Gelmiş geçmiş Türk tiyatrosundaki en büyük, bir elin parmaklarını geçmeyecek oyuncularından biriydi. Keşke o oyunların da bugünkü teknoloji olsaymış da belgeleri olsaymış. Yani fotoğraflara ulaşabiliyoruz ama hepsi yitti gitti. Çünkü tiyatro üretildiği anda tüketilen bir sanat. O anda seyirci onu görüyor ve bitiyor. Ancak fotoğraflara bakabiliyorsunuz. Keşke onlar bir şekilde filme çekilebilseymiş. O dönemde ne kadar büyük işler başarıldığı hem babamın hem diğer tiyatrocuların ne kadar büyük işler başardıkları belgelenebilseymiş diye aklımdan geçiriyorum sık sık. Çünkü geçmişe dönüp bakınca çok büyük işler başarmışlar."

Münir Özkul'un bir baba olarak da çok sevecen, teşvik eden biri olduğunu anlatan Özkul, "Hiçbir şeyi de kısıtlamayan biriydi. Biraz kendi de kalıplardan kısıtlamalardan hoşlanmadığı için, kendisine nasıl davranılmasını istiyorduysa bize de öyle davrandı." açıklamasında bulundu.

Sinema oyuncusu Engin Çağlar ise Münir Özkul'la 6 film ve bir dizide beraber rol aldıklarını belirterek, "İlk beraber oynadığımız film 1969'daydı. Münir Özkul ismini duyunca hemen 'tamam' demiştim. Münir ağabeyle oynamak çok önemliydi. O Bakırköylüydü, Bakırköy çok önemli bir yerdi Türk sineması için çünkü bütün önemli yönetmen ve sinemacılar Bakırköy Halk Evi'nde sahneye çıkmışlardı." ifadelerini kullandı.

Çağlar, 1974 yapımı "Hasret" filminde ise Münir Özkul'la dayı ve yeğen rollerini canlandırdıklarını aktararak, Özkul'un çok yetenekli bir oyuncu olduğunu, hangi söze nasıl vurgu yapacağını çok iyi bildiğini ve kendisinin de ondan çok şey öğrendiğini dile getirdi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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