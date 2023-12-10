Murat Bardakçı'nın Hamas - Kuvayi Milliye benzetmesi gündem oldu; 'Öyle bir yerleşim bizde de olsaydı biz de sivil öldürürdük' dedi

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'da yaptığı Teke Tek Bilim programının yeni bölümünün konuğu gazeteci ve yazar Murat Bardakçı oldu.

'Filistin topraklarını sattı mı?' başlığıyla yayınlanan yeni Teke Tek Bilim programında Murat Bardakçı'nın Hamas çıkışı gündem oldu.

MURAT BARDAKÇI'NIN HAMAS ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Bardakçı, "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne, Kuvayi Milliye'ye terör örgütü demekle eş değerdir" diye konuştu.

Murat Bardakçı'nın o sözlerine karşılık ise Fatih Altaylı tepki göstererek 'Hiç alakası yok. Kuvayi Milliye sivil öldürdü mü?' dedi.

"OLSAYDI ÖLDÜRÜRDÜK BİZ DE TABİİ Kİ"

Altaylı'nın tepkisine karşılık ise Bardakçı, "Bizde öyle bir yerleşim yoktu ki. Olsaydı öldürürdük biz de tabii ki. Ne yapacaksın?" dedi.







