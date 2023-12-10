MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Bardakçı'nın Hamas - Kuvayi Milliye benzetmesi gündem oldu; 'Öyle bir yerleşim bizde de olsaydı biz de sivil öldürürdük' dedi

Murat Bardakçı'nın Hamas - Kuvayi Milliye benzetmesi gündem oldu; 'Öyle bir yerleşim bizde de olsaydı biz de sivil öldürürdük' dedi

10.12.2023 14:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'da yaptığı Teke Tek Bilim programına konuk olarak katılan gazeteci ve yazar Murat Bardakçı'nın Hamas'la ilgili sözleri gündem yarattı. Hamas'a terör örgütü demenin Kuvayi Milliye'ye demekten farkı olmadığını savunan Bardakçı, Fatih Altaylı'nın karşı çıkarak 'Kuvayi Milliye sivil öldürdü mü?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'da yaptığı Teke Tek Bilim programının yeni bölümünün konuğu gazeteci ve yazar Murat Bardakçı oldu.

'Filistin topraklarını sattı mı?' başlığıyla yayınlanan yeni Teke Tek Bilim programında Murat Bardakçı'nın Hamas çıkışı gündem oldu.

MURAT BARDAKÇI'NIN HAMAS ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Bardakçı, "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne, Kuvayi Milliye'ye terör örgütü demekle eş değerdir" diye konuştu.

GDFSDGS

Murat Bardakçı'nın o sözlerine karşılık ise Fatih Altaylı tepki göstererek 'Hiç alakası yok. Kuvayi Milliye sivil öldürdü mü?' dedi.

JHKHL

"OLSAYDI ÖLDÜRÜRDÜK BİZ DE TABİİ Kİ"

Altaylı'nın tepkisine karşılık ise Bardakçı, "Bizde öyle bir yerleşim yoktu ki. Olsaydı öldürürdük biz de tabii ki. Ne yapacaksın?" dedi.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat'ın gözaltına alınan yardımcısı Şule'den olay paylaşımDilan Polat'ın gözaltına alınan yardımcısı Şule'den olay paylaşım
Son hali gündemde! "Yaş almak çok yakışmış"Son hali gündemde! "Yaş almak çok yakışmış"
Kocasının yorumu olay oldu! "Kilo aldı..."Kocasının yorumu olay oldu! "Kilo aldı..."
Anahtar Kelimeler:
Murat Bardakçı Hamas kuvayi milliye
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! Kurşunların hedefi oldu

Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! Kurşunların hedefi oldu

Görüntüler çıkana kadar polis eşimin intihar ettiğini söyledi

Görüntüler çıkana kadar polis eşimin intihar ettiğini söyledi

TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası!

TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası!

Boğaz'dan geçen takside skandal görüntü! "Bebeklerim" deyip okşadı

Boğaz'dan geçen takside skandal görüntü! "Bebeklerim" deyip okşadı

Tepki çeken yılbaşı kurdelesine 'fiyonk' takviyesi

Tepki çeken yılbaşı kurdelesine 'fiyonk' takviyesi

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yine yaptı yapacağını...

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yine yaptı yapacağını...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.