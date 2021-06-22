MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

22.06.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda kendi yeğeni ile yaşadığı ilişkinin ifşa olması sonucu gündeme bomba gibi düşen eski sunucu Murat Başoğlu, Bodrum’da dayak yedi.

Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Murat Başoğlu, Bodrum’da gittiği spor salonunda dayak yedi. Magazin Burada'nın haberine göre; Dört yıl önce Bodrum’da yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde yakalanan eski sunucu Murat Başoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta spor yapmak için gittiği salonda dayak yedi.

MURAT BAŞOĞLU TANINMAMAK İÇİN DEĞİŞTİ

Tanınmamak için sakal bırakan Başoğlu, salonda başka bir misafir tarafından tanınarak, tartaklanmış. “Bu salonda seni istemiyoruz” diye bağıran misafir tarafından tartaklandıktan sonra salon sahipleri tarafından dışarı çıkarılan eski sunucunun, spor salonuyla ilişiği kesildi.

murat_basoglu_dayak_yedi_h16388_4e227

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Survivor'da finale kalan 2. isim belli oldu! İşte eleme adaylarıSurvivor'da finale kalan 2. isim belli oldu! İşte eleme adayları
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Murat Başoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.