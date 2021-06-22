Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Murat Başoğlu, Bodrum’da gittiği spor salonunda dayak yedi. Magazin Burada'nın haberine göre; Dört yıl önce Bodrum’da yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde yakalanan eski sunucu Murat Başoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta spor yapmak için gittiği salonda dayak yedi.

MURAT BAŞOĞLU TANINMAMAK İÇİN DEĞİŞTİ

Tanınmamak için sakal bırakan Başoğlu, salonda başka bir misafir tarafından tanınarak, tartaklanmış. “Bu salonda seni istemiyoruz” diye bağıran misafir tarafından tartaklandıktan sonra salon sahipleri tarafından dışarı çıkarılan eski sunucunun, spor salonuyla ilişiği kesildi.





