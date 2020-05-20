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Murat Boz'dan Ebru Gündeş ve Hadise paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

Karantina günlerinde fotoğraf albümünü karıştıran şarkıcı Murat Boz, Ebru Gündeş ve Hadise ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Boz, paylaşımına "Ebrum...Hadisem... Çokça özlendiniz" notunu düştü.

Murat Boz'dan Ebru Gündeş ve Hadise paylaşımı

Koronavirüs salgını nedeniyle, evinde izole olan popçu Murat Boz, gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Bu kez, şarkıcı Ebru Gündeş ve Hadise ile daha önceden çekildiği bir pozunu paylaşan Boz, arkadaşlarına duyduğu özlemi dile getirdi. Popçu, fotoğrafında şu ifadelere yer verdi:

Fotoğraf çekerken araya kaynak yapan çok arzulu ambiyans bozucu tipler vardır ya, bu fotoğrafta O benim işte. Ebru'm...Hadise'm... Çokça özlendiniz canım arkadaşlarım.

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