Murat Boz'dan vücut şov!

Aslı Enver’le ilişkisi sona eren Murat Boz, tatile arkadaşı Soner Sarıkabadayı ile çıktı. Alaçatı’ya giden Boz, Spiaggia Grande Beach’te objektife yansıdı.

Denize girmek yerine bol bol güneşlenen, o süre boyunca telefonunu da elinden düşürmeyen Boz, hakkında çıkan “yeni aşk” dedikodularıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Hayatımda kimse yok.”

Boz fit vücuduyla dikkat çekti.

ASLI ENVER ONLARI DA SİLDİ

Bu arada Aslı Enver, ayrılıktan aylar sonra Murat Boz'un kardeşi Ali Boz'u, ve aralarını düzeltmeye çalışan Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u da sosyal medya hesaplarından sildi.



