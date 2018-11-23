Murat Boz Twitter hesabını kapattı mı?

Twitter’da 4 milyonun üzerinde takipçisi bulunan popçu Murat Boz, hesabını kapattı. Murat Boz uzun zamandır Twitter hesabından paylaşım yapmıyordu. Sadece Instagram kullanmaya karar veren Murat Boz'un bu hareketi sevenlerini üzdü.

BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALDILAR

Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda ‘aşka devam’ dedi. Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan çift, geçen günlerde resmen barıştı.

Çıkan bu haberlerin ardından iki isimden de açıklama gelmedi. Fakat ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek barışma haberlerini doğruladı.



