Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Popçu Murat Boz ile 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Aslı Enver ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılık sebebinin ise Aslı Enver'in Murat Boz'u kıskançlıkları ile bunalttığı olduğu iddia edilmişti. Bugün ise Instagram'da 'lost.secret' isimli hesaptan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı!

Aslı Enver'i aldattı mı?

1 / 9 Uzun zamandır birlikte olduğu Aslı Enver’le yolları ayrılan Murat Boz, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

2 / 9 Kuaför çıkışı objektife yansıyan şarkıcı, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını “Arkadaşlar kolay gelsin, teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı. Boz’un keyifsiz hali dikkatten kaçmadı.

3 / 9 Murat Boz’un evlilikten korktuğu ve Aslı Enver’in evlilik baskısı yaptığı için ayrılmak istediği iddia edilmişti.

4 / 9 Yakışıklı şarkıcı, “Konuşmadığımız zaman bir çok fikir üretiliyor. Yazılana çizilene bakmayın, bunlar yazılıp çizilmeye de devam edecektir. Ama bunlar iki kişi arasında özel olan şeyler” diyerek haberleri yalanladı.

5 / 9 ALDATTI MI? Yeni bir iddiaya göre, Aslı Enver Murat Boz'un yabancı bir modelle kaçamak ilişkisini öğrendi ve beraberliğini bitirdi.

6 / 9 Ayrılık sonrası Murat Boz bir türlü unutamadığı eski aşkı Eliz Sakuçoğlu ile Amerika'da görüştü. İkilinin İstanbul'da da gizli gizli buluştuğu söylentiler arasında.

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