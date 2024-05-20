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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
20.05.2024 20:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı. Türkiye'de doğum hızının düştüğüne işaret eden Erdoğan "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumnhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'de 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Bütün kahramanları rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Gençlerimiz için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz."

"Kuveyt ile imzaladığımız 6 yeni anlaşma ile işbirliğimizi bir adım öteye taşıdık. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan ile yürüttüğü barış görüşmelerini takip ediyoruz. Son olarak 30 yıl sonrası 4 köyün Azerbaycan'a teslim edilmesini olumlu karşıladık."

"MEVCUT ANAYASANIN YENİ TÜRKİYE'Yİ TAŞIMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Türk demokrasisi, yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır."
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"AKINCI 7,5 SAAT BÖLGEDE ARAMA TARAMA YAPTI"

"İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı İHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. Bayraktar Akıncı İHA, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra da ülkemize döndü."
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YUNANİSTAN İLE YENİ DÖNEM

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ülkemize yaptığı ziyaret ilişkilerimizde yeni sayfa açma irademizin göstergesi oldu. Komşuluk hukuku çerçevesinde Yunanistan ile temaslarımızın artmasından memnunuz. Sayın Miçotakis'in de bizimle aynı hissiyatı paylaştığını görüyoruz. Süreci kararlılıkla ilerleteceğiz. Bölgemizdeki diğer ülkeler içinde örnek teşkil etmelidir. Türkiye uzatılan hiçbir eli havada bırakmaz. Çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur."

"DOĞUM İSTATİSTİĞİ ENDİŞE VERİCİ"

"TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız."

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"TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN TRUVA ATI"

"Küreselleşme aileyi pek çok riskle karşı karşıya bırakıyor. Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlarına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında şahit olduk. Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı olduklarının açıktır. Türkiye'yi son 10-12 yıldır bu kepazelikten uzak tutarak ne kadar isabetli karar verdiğimizi görüyoruz. Ülkemizde 31 Mart seçimleriyle el değiştiren bazı yerel yönetimlerin ilk icraatlarından biri görüyoruz ki içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor. Milletin onca talebi ve beklentisi varken bu toplantıları kaygı verici görüyorum."

İRAN İÇİN 1 GÜNLÜK MİLLİ YAS KARARI

"İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kardeşim sayın İbrahim Reisi ve heyet üyelerinin vefatından derin üzüntü duyduk. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili sayın Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Taziyelerimizi kendilerine ifade ettik. Merhum Reisi'yi 24 Ocak'ta Ankara'da ağırlamış, ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık"

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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