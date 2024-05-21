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    4. Ünlü Astrolog uyardı: Altın fiyatlarında mayısın o gününe dikkat!

    Ünlü Astrolog uyardı: Altın fiyatlarında mayısın o gününe dikkat!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    21.05.2024 07:19
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    Astrolog Öner Döşer son açıklamalarıyla gündemde yer alıyor. Sözcü Tv'nin YouTube kanalında yayınlanan Simge Fıstıkoğlu ile Gökyüzü Sohbetleri adlı programa konuk olan Öner Döşer Güneş ve Jüpiter kavuşumu hakkında konuştu. Hem dünya hem de ülkemiz özelinde gelecek tahminlerinde bulunan Döşer, tarih vererek altın fiyatları hakkında öngörüde bulundu.

    Ünlü Astrolog ve yazar Öner Döşer, Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Gözkyüzü Sohbetleri adlı programa katıldı. Açıklamalarıyla dikkat çeken Döşer, tarih vererek altın yükselişi hakkında uyarılarda bulundu. Genel bir yükselişten bahsede Döşer, "Enflasyon rakamlarının zaten yüksek çıkacağını haziran ayında daha da göreceğiz ama bu aydan itibaren özellikle ortaya çıkıyor. Bazı şeylerin fiyatların da yükselmesi de söz konusu. Bu, borsa veya altınla ilgili olabilir." dedi. İşte detaylar...

    BU ÜÇ KONUYA DİKKAT

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    Bu dönemlerde üç konuya dikkati çeken Astrolog Öner Döşer, "Ayrıca bu dönemde ilk olarak askeri konularda gerçekten stresli olaylar patlak verebilir. İkinci olarak ekstrem bazı kararlar, uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler ve son olarak sismik aktivite ve yanardağ aktivitesindeki artış gündemde oluyor." ifadelerine yer verdi.

    ALTIN FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

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    Altın fiytaları hakkında tahminde bulunan Öner Döşer, Bu dönemde özellikle 26 Mayıs tarihine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek altın yükselişine dair, "Güneş Jüpiter kavuşumunun çok etkili olduğu 26 Mayıs'ı görüyoruz. Özellikle altın fiyatlarıda biraz yükseliş olabileceğini tahmin ettiğim bir zaman dilimi. Burada da bir ekstrem hava koşulları değişimi o civarda dikkat çekebilir." dedi.

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    Altın
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