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Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde yeni gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Murat Boz ve Aslı Enver çiftinden yeni haber var! Çift haklarında çıkan haberlerden sonra Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladı.

Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde yeni gelişme

Murat Boz ve Aslı Enver, 8 aylık ayrılığın ardından yakın dostlarının devreye girmesi üzerine ilişkilerine tekrar bir şans vermişlerdi.

Bir süredir barışma arifesinde oldukları yönünde haberler çıkan ikili, sonunda ‘aşka devam’ dedi. Yakın dostlarının da araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan çift, geçen günlerde resmen barıştı.

Çıkan bu haberlerin ardından iki isimden de açıklama gelmedi. Fakat ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek barışma haberlerini doğruladı.

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