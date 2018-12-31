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Murat Boz ve Aslı Enver'den barışma sonrası ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

Uzun bir süre ayrı kalan Murat Boz ve Aslı Enver 2018 yılının son aylarında barışmıştı. İkilinin erken yılbaşı kutlamasından fotoğraf ortaya çıktı.

Murat Boz ve Aslı Enver'den barışma sonrası ilk fotoğraf

Barış sonrası ilişkilerini gözden uzakta yaşama kararı alan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

2019 yılına girerken Murat Boz veAslı Enver çiftinin fotoğrafları ortaya çıktı.

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Çiftin erken yeni yıl kutlamasından görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İlişkilerini artık konuşmama kararı alan ve yan yana görüntülenemeyen çift, yılbaşı için Barselona'ya gitmeden önce aileleriyle bir araya geldi.

Murat Boz, iddialara göre Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunmuştu. TV 8'in patronu Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği ve ikiliyi yeniden bir araya getirmek yönünde çaba harcadığı magazin kulislerinde konuşulmuş ve ardından ise barışma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.


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Murat Boz ve Aslı Enver Murat Boz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu seferde evlenmezsen ben alacam kızı liloş gibi ortada kalacaksın
AKP'li bir sevgilim vardı, 3 ay sabredebildim. Inanılmaz dar görüşlüler. Aslı hata etti barışarak
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