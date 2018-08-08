Murat Boz yasakları dinlemedi

Uber taksilerin yasaklanmas\u0131na ra\u011fmen uber ara\u00e7la ailesinin yan\u0131na gelen Murat Boz\u2019un bir hayli keyifsiz oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\n\nGe\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l sevgilisi Asl\u0131 Enver ile geldi\u011fi eve bu sefer yaln\u0131z gelen \u015fark\u0131c\u0131 konser aras\u0131n\u0131 ailesi ile birlikte ge\u00e7irdi.\n \nPARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z bikinisinin \u00fcst\u00fcn\u00fc giymedi\u011fini unutunca...Nil\u00fcfer A\u00e7\u0131kal\u0131n kural bozdu\u015ei\u015ftim g\u00f6z\u00fcm ayd\u0131n!
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