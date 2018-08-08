MAGAZİN

Murat Boz yasakları dinlemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Konser için gittiği Alaçatı’dan sonra ailesini görmek için Turgutreis’deki evlerine gelen Murat Boz evinin önünde objektiflere yakalandı.

Murat Boz yasakları dinlemedi

Uber taksilerin yasaklanmasına rağmen uber araçla ailesinin yanına gelen Murat Boz’un bir hayli keyifsiz olduğu görüldü.

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Aslı Enver ile geldiği eve bu sefer yalnız gelen şarkıcı konser arasını ailesi ile birlikte geçirdi.



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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz uber alaçatı Bodrum turgutreis

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