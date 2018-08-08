Murat Boz yasakları dinlemedi

Uber taksilerin yasaklanmasına rağmen uber araçla ailesinin yanına gelen Murat Boz’un bir hayli keyifsiz olduğu görüldü.

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Aslı Enver ile geldiği eve bu sefer yalnız gelen şarkıcı konser arasını ailesi ile birlikte geçirdi.





