MAGAZİN
  4. Murat Cemcir 'Filenin Sultanları' ile Tokyo’ya gidiyor!

Murat Cemcir 'Filenin Sultanları' ile Tokyo’ya gidiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk gününde Baba Parası adlı filmlerini seyirci ile buluşturan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yurt dışında gerçekleştirdikleri bir film galası sonrasında uçakta 'Filenin Sultanları' ile karşılaşınca o anı ölümsüzleştirmeyi unutmadı. Cemcir paylaşımın altına yazdıklarıyla gülümsetti.

Murat Cemcir 'Filenin Sultanları' ile Tokyo’ya gidiyor!

Sevenlerinin karşısına Baba Parası adlı filmle çıkan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Türkiye genelinde gittikleri şehirlerde seyirci ile bir araya geldi. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da benzer aktivitelerde bulunan Kural ve Cemcir, Hollanda’daki gurbetçilerimiz ile yaptıkları buluşmanın ardından dönüş yolunda büyük bir süprizle karşılaştı.

ahmet-kural-instagram

FİLENİN SULTANLARI İLE AYNI UÇAKTA

Türkiye’ye dönüş yolculuğunda Filenin Sultanları ile aynı uçakta yolculuk eden Ahmet Kural ve Murat Cemcir bu anı ölümsüzleştirdi. Çektiği selfieyi Milli Voleybolcularımız Tokyo biletini aldıktan sonra paylaşan Ahmet Kural bu keyifli kareyi: “Hepimizi gururlandıran Filenin Sultanları’yla Hollanda dönüşü aynı uçaktaydık. Gönülden tebrik ettik, kutladık. Helal size! Bekle Tokyo, kızlarımız geliyor” notuyla paylaştı. Kural’ın bu paylaşımının altına meslektaşı Murat Cemcir şu esprili yorumu yaptı: “Ben de gidiyorum kardeşim Tokyo’ya onları yalnız bırakır mıyım hiç… değil mi?”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurduDerin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu
Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir, filenin sultanları,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Şarkıcı Emrah, Acun Medya’dan tazminat kazandı! Gerekçesi ise...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi

Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi

Sinem Kobal bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu

Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu

Rihanna'dan 14 Şubat'a özel iç çamaşırlı poz

14 Şubat'a özel seksi pozlar! Sosyal medyayı yıktı

Son dakika! Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti (Recep Aktuğ kimdir?)

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.