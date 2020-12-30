Murat Ceylan'ın Survivor heyecanı

Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle zaman zaman gündeme gelen Murat Ceylan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Alışveriş çantalarını 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka spor aracının bagajına yerleştiren ünlü sunucu, muhabirlerle lafladı.
Önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'Survivor 2021' yarışması için Dominik adasına gideceğini söyleyen Ceylan, heyecanlı olduğunu dile getirdi.
İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Ceylan, Alp Kırşan'dan 'Survivor' sunuculuğu görevini devralmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Survivor 2020'de çekilen bir karesini takipçileriyle paylaşan sunucu, fotoğrafına; “Dominik için geri sayım başladı" notunu düşmüştü.
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