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Murat Ceylan'ın Survivor heyecanı

30.12.2020 15:30 | Son Güncelleme:
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Murat Ceylan'ın Survivor heyecanı

'Survivor' yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan, önceki gün Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezinde görüntülendi. Ceylan, giyim tarzıyla dikkat çekti.

Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle zaman zaman gündeme gelen Murat Ceylan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

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Alışveriş çantalarını 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka spor aracının bagajına yerleştiren ünlü sunucu, muhabirlerle lafladı.

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Önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'Survivor 2021' yarışması için Dominik adasına gideceğini söyleyen Ceylan, heyecanlı olduğunu dile getirdi.
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İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Ceylan, Alp Kırşan'dan 'Survivor' sunuculuğu görevini devralmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde Survivor 2020'de çekilen bir karesini takipçileriyle paylaşan sunucu, fotoğrafına; “Dominik için geri sayım başladı" notunu düşmüştü.

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