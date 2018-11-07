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Murat Dalkılıç Berkay'ı kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Berkay'ın yakın arkadaşı Murat Dalkılıç, Arda Turan'ı ziyaret edince ortam gerildi! Berkay kendisine Dalkılıç sorulunca sert yanıt verdi

Murat Dalkılıç Berkay'ı kızdırdı

Arda Turan'la yaşadığı kavga sonrasında burnu kırılan ve bir süre için sahnelerden uzak kalan şarkıcı Berkay, 2. Sayfa'nın mikrofonlarına konuştu.

Kavga sırasında ve sonrasında hep yanında olan 23 yıllık dostu Murat Dalkılıç’ın Arda Turan’ın bebeği olduktan sonra ziyarete giden ilk isimlerden biri olması şarkıcı Berkay’ın canını sıkmış ve ikilinin arasının açılmasına neden olmuş, Berkay kardeşim dediği dostuna mesafe almıştı. Uzun bir süre sonra dışarıda görüntülenen Berkay, kendisine Murat Dalkılıç sorulunca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine Murat Dalkılıç’ın ‘Ben bu konunun arasında gidip gelecek adam değilim’ sözlerinin hatırlatılması üzerine Berkay şunları söyledi:

'SAÇMALIYOR'

“Konuyu siz Murat’a sorun… Biz ona hiçbir şey demedik. Sadece ameliyattan sonra evimize geldi. Murat benim 23 yıllık arkadaşım! O İstanbul’a ilk geldiğinde evimde kaldı, birlikte kaldık o benim arkadaşım değil kardeşim. Onunla kırgınlığım başka! Biz ondan kimsenin arasında kalmasını istemedik, kimseye gel git demedim. Ona bu konuyla ilgili telefon bile açmadım. O kendisi zaten ifade etmiş, açıklamalarını yapmış arada kalacak bir durum mu var Allah aşkına… Saçmalıyor yani! Son olarak söylüyorum biz kimseyi arada bırakacak hareketlerde bulunmadık ve kimseden hele Murat Dalkılıç’tan hiçbir şey rica etmedik.”

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