Murat Dalkılıç’tan Berfu Yenenler’e olay itiraf! ‘Gay zannediyorlar’

Türk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer almayı başaran Murat Dalkılıç’ın attığı yer adım olay yaratmaya devam ediyor. 24 Ağustos 2015 tarihinde güzel oyuncu Merve Boluğur’la hayatını birleştiren Murat Dalkılıç ihanet haberlerinin gölgesinde boşanma karar vermişti. 2 yıllık evliliklerini 11 Eylül 2017 tarihinde sonlandıran çift uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Boşanmanın sonrasında sık sık çapkınlık haberlerinde adı geçen yakışıklı şarkıcı gönlünü güzel oyuncu Hande Erçel’e kaptırmıştı. Çiftin bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerinin sona ermesinin üzerine ihanet haberlerinin fitili bir kez daha ateşlenmişti. Hande Erçel’le ayrılığından sonra gönlünü aşka kapatan Murat Dalkılıç, yakın arkadaşı Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in Youtube kanalına konuk oldu. Ünlü sanatçı yaptığı açıklamalarla sevenlerini şoke etti.

‘ARANIZDA NE VAR’

Berfu Yenenler’in kendi ismiyle açtığı Youtube kanalına misafir olan Murat Dalkılıç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni konsepti “Ünlü Dedikodusu” köşesinde Murat Dalkılıç’la samimi bir sohbet gerçekleştiren Berfu Yenenler, sanat camiasına yönelik sorularıyla başarılı popçuyu köşeye sıkıştırdı. Gece hayatında sık sık sahne alan Dalkılıç, şarkıcılığa ilk başladığı yıllarda kendisi üzerinde oluşan ‘eşcinsel’ algısından ilk defa bahsetti. Uzun süre boyunca kendisini gay zannettiklerini söyleyen Dalkılıç bir anısını da paylaştı.



Ünlü sanatçı, “Beni bir ara gay zannediyorlardı. Evlilik ve ilişkiler fark etmez onlara göre biseksüelim ben. Öyle söylüyorlardı sürekli. Bir gün hatta İzmir’de bir üniversiteye söyleşiye gitmiştim. Salon doluydu, şaşırdım. Dedim ki kendi içimden ‘ne anlatabilirim ki bu kadar.' Sonrasında salona dönerek, 'en iyisi siz bana soru sorun’ dedim. Bir kişi elini kaldırdı ve başka bir ünlü erkeğin ismini vererek ‘aranızda ne var’ diye sordu. Bütün salonla birlikte ben de güldüm. Çok ilginç insanlar gerçekten. Komik gerçekten ne diyebilirsin ki” ifadelerini kullandı.

