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Murat Dalkılıç'tan itiraf: 7 kez estetik yaptırdım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:08 | Son Güncelleme

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan Murat Dalkılıç estetik itirafıyla olay oldu. Dalkılıç burnuna 7 kez estetik yaptırdığını söyledi.

Murat Dalkılıç'tan itiraf: 7 kez estetik yaptırdım

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına şarkıcı Murat Dalkılıç konuk oldu. Dalkılıç kolundaki dövmesinin önemini şu sözlerle anlattı:

"Kolumdaki ‘Dalkılıç’ dövmesinin benim için özel bir anlamı var. Rahmetli dedem hep ‘oğlum adınıza sahip çıkın’ derdi. Dedem de benim hayatımda çok özel bir insandı. Onu kaybettikten sonra ‘Dalkılıç’ dövmesini yaptırdım. ‘Artık yeter, dövmeyi kapatalım ya da değiştirelim’ diyenler oldu. Ben hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmüyorum."

Dalkılıç'en en dikkat çeken açıklaması ise estetik itirafı oldu. Ünlü şarkıcı estetiği şöyle itiraf etti:

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"Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu.

Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum."

20 KİŞİYE KONSER VERDİM

Dalkılıç kendisiyle ilgili samimi açıklamalara ise şöyle devam etti:

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"Hayatım boyunca unutmadığım bir konserim var. Ozan Doğulu ile Avrupa bir festivalde sahne alacağız. Acayip hazırlandık. Dans gösterileri görsel şovlar falan, büyük bir organizasyon…

Ben sahneye çıkacağım içeride 7 bin kişi falan var. Asansörle sahneye çıktım, kendimi ortaya bir attım baktım 20 kişi var. ‘Biraz önce 7 bin kişi vardı. 15 dakikada ne zaman dağıldınız, kimden nasıl kaçıyorsunuz?’ o anları unutamam.

Turne bitti Türkiye’ye döndük. ‘İnanılmaz bir festival performansı, Murat Dalkılıç’tan Ozan Doğulu’dan’ diye haberler yaptırdık. Bu tarz olaylar başımıza gelebiliyor."

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