MAGAZİN

Murat Dalkılıç Tayland'da stres atıyor

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 13:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'la iki yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra soluğu Tayland'da aldı. Balayı çiftleri için vazgeçilmez noktalardan biri olan Phuket adalarını tercih eden şarkıcı, özel hayatında yaşadığı sorunları dalış yaparak geride bırakıyor.

Murat Dalkılıç Tayland'da stres atıyor

Merve Boluğur'la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren Murat Dalkılıç, soluğu Tayland'da aldı. Boşanmanın ardından Hande Erçel ile aşk yaşadığına dair iddialar ünlü popçuyu bunalttı. Sanatçı soluğu ilk fırsatta Tayland, Phuket adalarında aldı.

STRES ATIP ENERJİ TOPLUYOR
Yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile Tayland'a uçan Dalkılıç'ın stres atıp, enerji topladığı söyleniyor. Phuket'te dalış yapan Dalkılıç, o anın görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Şarkıcının oldukça dingin ve mutlu olduğu gözlemleniyor.

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