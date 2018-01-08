Murat Dalkılıç Tayland'da stres atıyor

Merve Boluğur'la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren Murat Dalkılıç, soluğu Tayland'da aldı. Boşanmanın ardından Hande Erçel ile aşk yaşadığına dair iddialar ünlü popçuyu bunalttı. Sanatçı soluğu ilk fırsatta Tayland, Phuket adalarında aldı.

STRES ATIP ENERJİ TOPLUYOR

Yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile Tayland'a uçan Dalkılıç'ın stres atıp, enerji topladığı söyleniyor. Phuket'te dalış yapan Dalkılıç, o anın görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Şarkıcının oldukça dingin ve mutlu olduğu gözlemleniyor.