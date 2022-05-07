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Murat Kekilli kimdir, aslen nereli? Murat Kekilli kaç yaşında ve evli mi?

07.05.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda hayatımıza giren ve 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla efsaneleşmiş bir isimdir Murat Kekilli. Dönemin popüler şarkıcısı Kekilli'nin 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısı ihtihara teşvik ediyor gerekçesiyle yasaklanmıştı. Herkesin diline dolanan müzikleriyle dönemine damga vurmuş Murat Kekilli kimdir?

Murat Kekilli kimdir, aslen nereli? Murat Kekilli kaç yaşında ve evli mi?

Şarkıcı Murat Kekilli'nin hayatı ve kariyer merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan ismin memleketi de araştırılmaya başlandı. Peki "Bu Akşam Ölürüm" şarkısıyla tanınan şarkıcı Murat Kekilli kimdir?

MURAT KEKİLLİ KİMDİR?

Murat Kekilli, 18 Nisan 1968 tarihinde doğmuştur. Adana'da dünyaya gelen ünlü isim bugün 54 yaşındadır. Fakir bir aileden geldiği bilinen Murat Kekilli liseyi bitirdikten sonra karpuz tarlalarında çalışmaya başlamıştır. Müzik dünyasına girmeden önce Gençlik Sarayı'nın müdürüyle tanışmış ve müzikle ilgilenmeye o dönem başlamıştır.

Piyano çalan bir arkadaşına rastlayan Kekilli bundan etkilenip piyanoyu öğrenmeye başlar. Bir tutku haline gelen müzik Kekilli'yi Adana Devlet Konservatuarına kadar götürür ancak okulu bitiremez.

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1992 yılında girdiği müzik piyasasında çeşitli gruplarla birlikte çalışıp albüm çıkartır ama istediği çıkışı yakalayamaz. 1999 yılında 'Bu Akşam Ölürüm' albümüyle beklenmedik bir çıkış yakalar ve ülke çapında bir şöhrete kavuşur.

20'li yaşlarında başladığı müzik kariyerinde piyano ve gitar enstürmanlarını öğrenmiştir.

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Döneminin popüler ismi Murat Kekilli, ilk albümünü 1996 yılında, son albümünü ise 2013 yılında çıkartarak toplamda 7 tane albüme imza atmıştır.

MURAT KEKİLLİ ALBÜMLERİ

Kalbimdeki Darp (2010)

Gümüş Teller (2013)

Vay Be! Eşek Gözlüm (1996)

Bu Akşam Ölürüm (1999)

Yedialtı (2002)

Ahara (2004)

Bir Ahir Zamanı (2006)


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Murat Kekilli
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