Murat Övüç'e Burdur Belediye Başkanı'ndan türkü tepkisi

Teke yöresinin ölümsüz eseri ‘Hatçem' türküsünü orjinalinden uzaklaştırarak düzenleyen ve oyun havasına çeviren sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tepki gösterdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kendi yörelerine ait olan "Denizin dibinde Hatçem" türküsünü sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün "Dalga dalga" adıyla yeniden yorumlamasına "Hatçem' türküsünün kurban edildiğini görmeye yüreğimiz dayanmadı" ifadeleriyle karşı çıktı.

"BU TÜRKÜNÜN ASLINA UYGUN OLARAK BİR KEZ DAHA SÖYLENMESİ GEREKİRDİ"

Ercengiz, popüler kültür uğruna bir türkünün daha kaybedildiğini belirterek; "Sevgili Yasin ve arkadaşları çağrıma kulak verdi, bu türküyü biz aslına uygun olarak çalalım dediler. Bu türkü defalarca önemli halk müziği sanatçılarımız tarafından aslına uygun icra edilmiş olsa da bir kez daha söylenmesi ve çalınması gerekirdi.

"HATÇEM TÜRKÜSÜ KURBAN EDİLDİ"

Popüler kültürün birçok kültürümüzün varlığını tükettiği son dönemde 'Hatçem' türküsünün de kurban edildiğini bir Burdurlu olarak görmeye yüreğimiz dayanmadı. Tepkimizi de bu şekilde koymaya çalıştık. Kültürel mirası sonraki nesillere aktarmak çok kıymetli ağıt havasında hazin bir aşk öyküsünün bir oyun havasına döndürülmesine bizim tepkimiz de bugün bu şekilde oldu.

Tüm Burdur halkını Türk halk müziğine gönül vermiş tüm Türkiye halkının türkülerimize kültür ezgilerimize sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.



